В Середейском начался ремонт сквера Победы

Работы в Сухиничском районе ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Эту территорию в прошлом году выбрали жители поселка в ходе всероссийского онлайн-голосования.

- В настоящее время подрядная организация выполняет устройство основания, - рассказал 17 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.