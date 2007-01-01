В Середейском начался ремонт сквера Победы
Работы в Сухиничском районе ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Эту территорию в прошлом году выбрали жители поселка в ходе всероссийского онлайн-голосования.
- В настоящее время подрядная организация выполняет устройство основания, - рассказал 17 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня