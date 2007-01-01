В Людиново завершился ремонт подвесного моста
Работы проведены в лесопарке.
- Усилили опоры, заменили металлические шпильки и настил, - рассказал 17 мая глава районной администрации Стефан Перевалов. - Благоустроили входные группы на мост и дополнили всё подсветкой.
В ближайшее время ремонт ждет смотровую площадку.
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