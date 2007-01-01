Часовню начали строить в Калуге рядом с площадью Победы
Работы начались на участке между улицей Суворова и «Журавлями». Ранее там росли кусты.
Решение о строительстве часовни в марте одобрили депутаты городской Думы.
По информации городской управы, часовню создают по инициативе силовиков.
Какие-либо эскизы пока не публиковались.
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