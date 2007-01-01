После жалобы калужанина на дороге в Дзержинском районе устранят ямы

Между деревней Смагино и Плюсково обещали устранить ямочность.

Недавно в редакцию читатель прислал фотографии дороги в Дзержинском районе. Мужчина уточнил, что дорожное полотно в таком состоянии многие годы и капитального ремонта дороги за все время не проводилось.

- Требуется ремонт дороги между деревней Смагино и Плюсково, Дзержинский район, - уточняет наш читатель.

Мы обратились в администрацию Дзержинского района. Там нам пояснили, что конкретная дорога – региональная, относится к ведению министерства транспорта Калужской области.

— В течение двух недель будет устранена ямочность на этом участке, - ответили на наш запрос в министерстве. Какие именно ремонтные работы проведут на дороге между деревнями, в министерстве не уточнили.