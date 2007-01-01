Новую спортивную площадку строят в Калужской области
Она появится в деревне Маринки Жуковского района, сообщил 16 мая министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
За ее благоустройство в прошлом году проголосовало более 600 жителей деревни.
- На площадке будут установлены спортивные тренажеры и оборудовано освещение, - пояснил министр.
Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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