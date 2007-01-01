Новую спортивную площадку строят в Калужской области

Она появится в деревне Маринки Жуковского района, сообщил 16 мая министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

За ее благоустройство в прошлом году проголосовало более 600 жителей деревни.

- На площадке будут установлены спортивные тренажеры и оборудовано освещение, - пояснил министр.

Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».