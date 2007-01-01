В Калуге вырубили деревья по периметру площади Победы
Там сейчас проходит ремонт дороги, снят верхний слой асфальта.
Одновременно с этим спилено около десятка деревьев.
- В рамках плановых мероприятий и благоустройства площади Победы силами МБУ «Калугаблагоустройство» выполняются работы по удалению сухостойных, аварийных и усыхающих деревьев, - прокомментировали ситуацию в четверг, 16 мая, в управлении городского хозяйства. - Также проводятся мероприятия по содержанию зелёных насаждений, а точнее проводятся мероприятия по санитарной обрезке.
В управлении также заявили, что в план благоустройства внесут высадку новых зеленых насаждений.
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