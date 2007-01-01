В Боровском районе монтируют новую детскую площадку
Работы ведутся в деревне Кабицыно на улице Кленовой, сообщил 14 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
- Уже установлено детское игровое оборудование, ожидается монтаж освещения и лавочек, - прокомментировал министр. - За ее благоустройство в прошлом году проголосовало более 700 жителей.
Благоустройство выполняется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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