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В Калуге отремонтируют улицу Огарева

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Софья Фирсова
16:20 сегодня
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Пресс-служба Городской Управы Калуги
Читайте KP40.RU:

О начале ремонтных работ сообщил городской голова Калуги Дмитрий Денисов в воскресенье, 12 мая.

Судя по его словам, на данном участке уже начали укладывать выравнивающий слой и выполнили фрезерование. Денисов отметил, что при выполнении работ будет учтено движение транспорта.

- В прошлом году губернатор Владислав Шапша выделил дополнительные денежные средства на замену подземных коммуникаций, эти работы «Калугаоблводоканал» полностью выполнил, что и позволило зайти на объект уже с полноценным ремонтом дороги, - подытожил городской голова.

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