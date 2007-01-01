В Калуге отремонтируют улицу Огарева
Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
О начале ремонтных работ сообщил городской голова Калуги Дмитрий Денисов в воскресенье, 12 мая.
Судя по его словам, на данном участке уже начали укладывать выравнивающий слой и выполнили фрезерование. Денисов отметил, что при выполнении работ будет учтено движение транспорта.
- В прошлом году губернатор Владислав Шапша выделил дополнительные денежные средства на замену подземных коммуникаций, эти работы «Калугаоблводоканал» полностью выполнил, что и позволило зайти на объект уже с полноценным ремонтом дороги, - подытожил городской голова.
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