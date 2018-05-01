Донжон: изумительный вид на Яченку

Удивительно, но недалеко от центра Калуги существует уголок, где можно отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь замечательными видами Яченского водохранилища. Донжон предоставляет гостям различные варианты для времяпрепровождения на природе.



Летний зал – именно то место, где можно провести время с семьёй, организовать свадьбу или юбилей. Просторное помещение с панорамными окнами,с балкона которого так легко перепутать легкий ветерок с бризом, а водную гладь с морем…



Беседки созданы для уютных вечеров с друзьями или романтического ужина с любимым человеком. Знойным летним днём здесь можно отдохнуть, насладиться чашечкой ароматного кофе, выпить бокал вина, или же отведать вкусный десерт.



Донжон предлагает своим гостям блюда не только европейской, но и исконно русской кухни. Также особое место отведено кулинарным произведениям, приготовленным на мангале. Кроме того, в ассортименте имеются всевозможные горячие и холодные закуски.



Летняя веранда ресторана Донжон – это прекрасная кухня, безупречный сервис и приятная атмосфера, которая заставит хотя бы на время отвлечься от дневной суеты, насладившись всей прелестью летнего вечера!

