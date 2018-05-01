Где этим летом вкусно покушать или просто приятно посидеть на свежем воздухе. Выбор www.kp40.ru
Лето в этом году, в отличие от прошлого, кода калужане мерзли аж до июля, пришло уже в мае.
Теплый воздух накрыл Калугу в середине месяца и летние веранды в кафе и ресторанах города открылись раньше обычного. Уже сейчас в Калуге можно перекусить на свежем воздухе, и мы, пользуясь случаем, составили ТОП летних веранд Калуги, которые обязательно стоит посетить в этом сезоне.
Донжон: изумительный вид на Яченку
Донжон: изумительный вид на Яченку
Удивительно, но недалеко от центра Калуги существует уголок, где можно отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь замечательными видами Яченского водохранилища. Донжон предоставляет гостям различные варианты для времяпрепровождения на природе.
Летний зал – именно то место, где можно провести время с семьёй, организовать свадьбу или юбилей. Просторное помещение с панорамными окнами,с балкона которого так легко перепутать легкий ветерок с бризом, а водную гладь с морем…
Беседки созданы для уютных вечеров с друзьями или романтического ужина с любимым человеком. Знойным летним днём здесь можно отдохнуть, насладиться чашечкой ароматного кофе, выпить бокал вина, или же отведать вкусный десерт.
Донжон предлагает своим гостям блюда не только европейской, но и исконно русской кухни. Также особое место отведено кулинарным произведениям, приготовленным на мангале. Кроме того, в ассортименте имеются всевозможные горячие и холодные закуски.
Летняя веранда ресторана Донжон – это прекрасная кухня, безупречный сервис и приятная атмосфера, которая заставит хотя бы на время отвлечься от дневной суеты, насладившись всей прелестью летнего вечера!
Наши контакты
г. Калуга, ул. Семёново Городище, 6. тел. 8 (4842) 22-49-96. Сайт: donjon-kaluga.ru
Пинта: уютное местечко в центре Калуги
Возможно ли найти в самом центре города место отдыха, спокойное и расслабляющее, спасающее от вечной людской суеты?
Pinta Pub знает ответ и предложит вам разместиться на своей уютной летней веранде и отведать фирменные блюда прямо из-под "ножа" нашего шеф-повара! А аромат свежесваренного кофе не заставит вас пройти мимо!
Мы представляем вашему вниманию летние новинки, только лучшие блюда и напитки, отличную атмосферу и настроение! Pinta pub - приятно быть, приятно возвращаться!
Наши контакты
г. Калуга по адресу: ул. Кирова, д. 7/47. Бронирование столов: +7 (4842) 74-16-41. Мы в Интернете: vk.com/thepintapub
Комлекс Марсала
Комплекс Марсала находится в 7-ми минутах от загруженного центра, вблизи зеленого сквера Конституции.
Наша летняя веранда - идеальное место для семейного обеда, романтического ужина или праздничного мероприятия. Уютная атмосфера крытой веранды защитит как от палящего солнца, так и от летнего дождя, а также позволит насладиться свежим воздухом в самом сердце Калуги.
Наслаждайтесь отдыхом в комплексе Марсала, а мы создадим ваше летнее настроение!
Кафе★Бар★Буфет «ПОБЕДА»: Советское — значит отличное!
Наше кафе — это история в чистом виде, это всё лучшее от сильной советской эпохи 1950-80-ых годов. Это домашняя кухня, состоящая из лучших рецептов наших мам и бабушек и непередаваемая атмосфера доброго, советского, настоящего! Интерьер кафе наполнен подлинными историческими предметами, которые с любовью собирались нашим дружным коллективом. Приходите, мы вас ждём!
Наши контакты
ул. Маршала Жукова, 2 Тел. (4842) 770-770, +7 (910) 910-70-60