Наше учреждение было основано в 1983 году и является единственным государственным лечебно-консультативным и методическим центром г. Калуги и Калужской области в сфере детской стоматологии. В поликлинике функционируют:
- Два лечебно-профилактических отделения, оказывающих помощь детям по программе государственных гарантий.
- Ортодонтическое отделение.
- Отделение платных услуг с оказанием всех видов стоматологической помощи (терапевтической, хирургической, ортодонтической). Кроме того, отделение работает по различным программам добровольного медицинского страхования.
- Параклинические вспомогательные службы: физиокабинет и рентгенологический кабинет.
- Функционирует кабинет гигиены полости рта, где проводят профилактическую чистку и обучают гигиене полости рта.
Сегодня Калужская областная детская стоматологическая поликлиника – это не только основное здание поликлиники, но и целая сеть стационарных стоматологических кабинетов в 38 школах города. У нас работают высококвалифицированные врачи с богатым клиническим опытом. Доктора регулярно повышают квалификацию, проходя специальные курсы и тематические семинары у ведущих российских и зарубежных специалистов, осваивают новинки стоматологии и обмениваются опытом.
У нас трудятся 43 врача-стоматолога и зубных врача, из них:
- 14 - высшей
- 21 - первой
- 3 - второй квалификационной категории.
6 сотрудников поликлиники имеют звание "Отличник здравоохранения Российской Федерации". У нас два Заслуженных работника здравоохранения Калужской области и один Заслуженный врач Российской Федерации.
Особенно хочется отметить комплекс технологий, обеспечивающих полную защиту наших пациентов от инфицирования гепатитами, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями в процессе лечения. Немецкое оборудование "Vacuclav" для стерилизации активным высокотемпературным паром под давлением обеспечивает полную стерильность стоматологических инструментов. Режим асептики поддерживается системой очистки воздуха кабинетов с одновременной обработкой воздуха УФ лучами системой "Дезар".
За последние 3 года мы полностью переоснастили поликлинику новым оборудованием, что позволяет врачам в полном объеме применять современные технологии при лечении стоматологических заболеваний у маленьких пациентов. Лиц. № ЛО-40-01-000938 от 31.10.2014 г.