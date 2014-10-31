Решает все стоматологические проблемы



Клиника «Доктор Стом» работает в нашем городе с 2011 года. За это время здесь научили улыбаться сотни пациентов с самыми разными заболеваниями зубов. Ведь в клинике работают врачи практически всех стоматологических специальностей - терапевты, ортопеды и хирурги.



Идет в ногу со временем



Врачи клиники «Доктор Стом» регулярно совершенствуют профессиональные навыки — посещают семинары и практические конференции. И постоянно следят за новинками в стоматологии.



Важно, что в клинике используется собственное рентген-оборудование, это очень помогает в работе и облегчает жизнь и докторам, и пациентам.



Новые, более безопасные системы машинной обработки каналов с успехом применяются в практике докторов. И с этого года в клинике начали работать с имплантами.



В ортопедии уже более трех лет успешно используются новые техники: протезирование на имплантах, с использованием безметалловых конструкций, на «живых» зубах», щадящая обработка зубов. Пристальное внимание уделяется отслеживанию результатов их применения. Ортопеды работают с одной из лучших зуботехнических лабораторий в городе.



Врачи клиники используют расходные материалы от известных фирм-производителей:Dentsply, 3MESPE, VDW, которые уже получили положительные отзывы докторов и пациентов и рекомендованы протоколами лечения.



Немаловажно, что все инструменты стерилизуются в автоклавах и подаются в индивидуальной упаковке.





Заботится об удобстве пациентов



Визитная карточка «Доктор Стом» - расположение в центре города + удобная парковка. Попасть сюда на прием можно прямо в день записи. Причем не только по острой боли. И все благодаря гибкому графику: клиника работает без обеда и выходных. И даже в воскресенье.



Лечит зубы не больно



Врачи клиники «Доктор Стом» умеют делать анестезию правильно, индивидуально подходя к каждому пациенту.



Не завышает цены



Прейскурант на услуги клиники «Доктор Стом» очень лоялен к кошельку пациентов.Пенсионерам положена 10%-ная скидка на лечение и протезирование. А в течение всего месяца своего рождения все пациенты независимо от возраста получают в подарок 50%-ную скидку на профессиональную гигиену полости рта.



Лиц. № ЛО-40-01-001238 от 16.09.2016 г.

