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ТОП стоматологий Калуги
Клиники города, которым можно без опаски доверить своё здоровье.
У каждого из нас периодически возникает проблема: «Куда пойти лечить зубы?». Возможность выбрать себе стоматолога или стоматологическую клинику – это не роскошь, а разумный выбор человека, неравнодушного к своему имиджу и здоровью. Но выбор стоматологической клиники для многих людей является крайне сложной задачей, ведь их количество достаточно велико, а отзывы и мнения знакомых и родственников зачастую разнятся.

Вот несколько советов, которые помогут вам определиться, в какую стоматологию обращаться:

  1. Проверьте, есть ли у клиники лицензия. В противном случае вам потом не к кому будет предъявить претензию.
  2. Изучите отзывы, которые оставляют пациенты в Интернете: понятно, что какие-то мнения могут быть субъективны, но зачастую там есть принципиально важная информация, которая поможет вам разобраться, что из себя представляет стоматология.
  3. Важный момент - условия приёма: если вам предлагают запись на конкретное и удобное для вас время – значит, не придется ждать очереди. А это – большой плюс.
  4. Клиника должна быть оснащена оборудованием последнего поколения, которое даст возможность выявить все проблемы с вашим зубами и их устранить.
  5. С вами обязательно должен быть составлен договор.
Опираясь на все эти параметры, а также на отзывы калужан, мы составили ТОП стоматологических клиник города.
New Smile
DENTAL CLINIC
Профессиональная стоматология
В центре Калуги в 2015 начала работу стоматологическая клиника " Нью Смайл".

В клинике соблюдаются Высокие стандарты лечения, междисциплинарный подход, лечение с использованием дентального микроскопа. Оказываются все виды стоматологической помощи.

Скажем «Да!» профилактике!
В сентябре и октябре – скидка на профгигиену 15 %, отбеливание зубов 20%
Заболевания десен встречаются не реже, чем кариес зубов. Проблемы с деснами в большинстве случаев связаны с нарушением гигиены полости рта. Если вовремя не остановить воспалительный процесс, то между зубом и десной образуется пародонтальный карман, где будут скапливаться остатки пищи, налет, зубной камень и болезнетворные бактерии. Процесс прогрессирует быстро, появляется кровоточивость дёсен при чистке, отечность десны, прикорневой кариес зубов, специфический запах изо рта. Воспаление пародонтальных карманов способствует резорбции (рассасыванию) костной ткани. Если произошла убыль костной ткани, то основные силы направлены на то, чтобы стабилизировать кость.

Лучшая профилактика – профессиональная гигиена полости рта 2-3 раза в год. Большинству пациентов с проблемами десен можно помочь проведением профессиональной гигиены. Симптомы воспаления десен проходят, как только пациент берется за гигиену по всем правилам и не забывает дважды в год посещать стоматолога для проведения профессиональной гигиены.

  • Дентальный микроскоп Leica(Германия)для малоинвазивного, качественного лечения
  • Имплантация Nobel(Швейцария)
  • Отбеливание Beyond Polus(США)
  • Компьютерная анестезия QuickSleeper(Франция)
  • Эстетическая реставрация зубов E.MAX(Германия),Enamel Plus(Италия)
  • Ортодонтия для взрослых и детей
  • Профилактика и профессиональная гигиена
  • Ремотерапия и герметизация фиссур
Лицензия №ЛО-40-01-001078 от 14 июля 2015г.
НАШИ КОНТАКТЫ
8 (910) 047-00-07
8 (4842) 74-247-80
8 (4842) 74-24-82
www.newsmile-kaluga.ru
г. Калуга, ул. Суворова, д. 77, корп. 3
График работы: с 9-00 до 21-00 без выходных.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Мы рады приветствовать Вас!
Наше учреждение было основано в 1983 году и является единственным государственным лечебно-консультативным и методическим центром г. Калуги и Калужской области в сфере детской стоматологии.

В поликлинике функционируют:
  • Два лечебно-профилактических отделения, оказывающих помощь детям по программе государственных гарантий.
  • Ортодонтическое отделение.
  • Отделение платных услуг с оказанием всех видов стоматологической помощи (терапевтической, хирургической, ортодонтической). Кроме того, отделение работает по различным программам добровольного медицинского страхования.
  • Параклинические вспомогательные службы: физиокабинет и рентгенологический кабинет.
  • Функционирует кабинет гигиены полости рта, где проводят профилактическую чистку и обучают гигиене полости рта.
Сегодня Калужская областная детская стоматологическая поликлиника – это не только основное здание поликлиники, но и целая сеть стационарных стоматологических кабинетов в 38 школах города. У нас работают высококвалифицированные врачи с богатым клиническим опытом. Доктора регулярно повышают квалификацию, проходя специальные курсы и тематические семинары у ведущих российских и зарубежных специалистов, осваивают новинки стоматологии и обмениваются опытом.

У нас трудятся 43 врача-стоматолога и зубных врача, из них:
  • 14 - высшей
  • 21 - первой
  • 3 - второй квалификационной категории.
6 сотрудников поликлиники имеют звание "Отличник здравоохранения Российской Федерации". У нас два Заслуженных работника здравоохранения Калужской области и один Заслуженный врач Российской Федерации.

Особенно хочется отметить комплекс технологий, обеспечивающих полную защиту наших пациентов от инфицирования гепатитами, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями в процессе лечения. Немецкое оборудование "Vacuclav" для стерилизации активным высокотемпературным паром под давлением обеспечивает полную стерильность стоматологических инструментов. Режим асептики поддерживается системой очистки воздуха кабинетов с одновременной обработкой воздуха УФ лучами системой "Дезар".

За последние 3 года мы полностью переоснастили поликлинику новым оборудованием, что позволяет врачам в полном объеме применять современные технологии при лечении стоматологических заболеваний у маленьких пациентов.
Лиц. № ЛО-40-01-000938 от 31.10.2014 г.
НАШИ КОНТАКТЫ
Телефон горячей линии:
8-910-528-12-05
(работает с 8:00 до 20:00 за исключением выходных)
Запись на прием:
Регистратура:
8 (4842) 57-25-63
8 (4842) 56-37-61
Регистратура ортодонтического отделения:
8 (4842) 53-89-56
Тел./факс (приемная):
8 (4842) 57-43-50
http://www.kodsp.ru/
Калуга, ул. Вилонова, д. 35
пн- пт: 7:00 - 20:00
сб, вс, праздничные дни: 9:00 - 15:00
5 фактов о клинике «Доктор Стом»
Калужане рекомендуют ее друг другу как надежное заведение с доступными ценами.
Решает все стоматологические проблемы

Клиника «Доктор Стом» работает в нашем городе с 2011 года. За это время здесь научили улыбаться сотни пациентов с самыми разными заболеваниями зубов. Ведь в клинике работают врачи практически всех стоматологических специальностей - терапевты, ортопеды и хирурги.

Идет в ногу со временем

Врачи клиники «Доктор Стом» регулярно совершенствуют профессиональные навыки — посещают семинары и практические конференции. И постоянно следят за новинками в стоматологии.

Важно, что в клинике используется собственное рентген-оборудование, это очень помогает в работе и облегчает жизнь и докторам, и пациентам.

Новые, более безопасные системы машинной обработки каналов с успехом применяются в практике докторов. И с этого года в клинике начали работать с имплантами.

В ортопедии уже более трех лет успешно используются новые техники: протезирование на имплантах, с использованием безметалловых конструкций, на «живых» зубах», щадящая обработка зубов. Пристальное внимание уделяется отслеживанию результатов их применения. Ортопеды работают с одной из лучших зуботехнических лабораторий в городе.

Врачи клиники используют расходные материалы от известных фирм-производителей:Dentsply, 3MESPE, VDW, которые уже получили положительные отзывы докторов и пациентов и рекомендованы протоколами лечения.

Немаловажно, что все инструменты стерилизуются в автоклавах и подаются в индивидуальной упаковке.


Заботится об удобстве пациентов

Визитная карточка «Доктор Стом» - расположение в центре города + удобная парковка. Попасть сюда на прием можно прямо в день записи. Причем не только по острой боли. И все благодаря гибкому графику: клиника работает без обеда и выходных. И даже в воскресенье.

Лечит зубы не больно

Врачи клиники «Доктор Стом» умеют делать анестезию правильно, индивидуально подходя к каждому пациенту.

Не завышает цены

Прейскурант на услуги клиники «Доктор Стом» очень лоялен к кошельку пациентов.Пенсионерам положена 10%-ная скидка на лечение и протезирование. А в течение всего месяца своего рождения все пациенты независимо от возраста получают в подарок 50%-ную скидку на профессиональную гигиену полости рта.

Лиц. № ЛО-40-01-001238 от 16.09.2016 г.
НАШИ КОНТАКТЫ
8 (4842) 222-700
http://drstom.net/
Калуга, ул. Карла Либкнехта,13.
пн-пт: 10:00 — 20:00
сб-вс: 10:00 — 16:00
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Стоматологическая клиника доктора Полётова предоставляет широкий сектор услуг.
Все мы знаем о том, что посещать стоматологов необходимо регулярно – раз в полгода. Причина проста – любые болезни проще лечить на ранних стадиях. Однако многие люди откладывают визит к стоматологу до последнего, считая, что это малоприятная, болезненная процедура.

Клиника доктора Полётова рушит эти стереотипы. Здесь поддерживают здоровье зубов без боли и кардинальных мер. В арсенале клиники передовые методы диагностики и лечения, новейшее современное оборудование и только качественные материалы. Клинка применяет современные технологии протезирования и лечения с использование дорогих масс и фиксирующих цементов, что позволяет более долгосрочно служить конструкциям. Протезирование осуществляется на живые зубы, специалисты изготовляют протезирующие конструкции практически любой сложности ( в зависимости от клинической ситуации). Здесь можно сделать рентгеновский снимок. А зубные техники трудятся в лаборатории в тандеме со стоматологом.

Коллектив внимательных, высококвалифицированных специалистов найдёт индивидуальный подход к каждому пациенту.

Услуги:
  • профилактика
  • терапевтическое лечение
  • эстетическая стоматология
  • ортопедическое лечение

- Цена адекватна заявленному качеству, - подчеркивает руководитель клиники Сергей Полётов.

Лиц. № ЛО-40-01-00-1190 от 26.04.2016 г.
НАШИ КОНТАКТЫ
8 (4842) 54-16-61
ул. Степана Разина, 36
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