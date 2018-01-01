«РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ»
Кирпич на кирпич, или Зелёная окраина с подъездами-замками
Рассказываем, чем известен микрорайон Силикатный, в нашей рубрике «Районы, кварталы».
Мы продолжаем нашу рубрику «Районы, кварталы». На этот раз отправляемся на Силикатный, который давно прозвали кирпичной окраиной Калуги.

Сначала микрорайон производит неприятное впечатление. Кругом если не пустырь, то рельсы и гаражи. Но после станции Азарово картина резко меняется. Традиционные безликие панельки и полуразрушенные двухэтажки буквально утопают в зелени.
Пронизывает микрорайон насквозь улица Гурьянова. Уже от неё, как ветки от ствола дерева, отходят небольшие улочки: Белокирпичная, Карачевская, Михалёвский переулок и так далее.
Если у жителя микрорайона спросить, где здесь стоит побывать, то вас непременно отправят в ДК «Силикатный» и в храм.
Дом культуры был построен в 1967 году. В нём размещалась городская библиотека. В 1980 году, в связи с аварийным состоянием ДК, библиотека переехала в дом № 14 на Гурьянова, где для неё была приспособлена четырехкомнатная квартира.

Старожилы рассказывают, что одно время ДК был закрыт на продолжительный ремонт. В 90-е годы там собирались сектанты.

Сейчас же Дом культуры посещают люди самого разного возраста. Помимо всевозможных кружков, здесь работают творческие коллективы, организуются показы художественной самодеятельности, в частности, спектаклей. В ДК ежегодно проходит открытый фестиваль любительских театров «Дети режиссёра Станиславского».

Интернет буквально кишит восторженными отзывами о деятельности ДК. Этим может похвастаться не каждый микрорайон.
Храм находится на въезде в деревню Карачево. Он со всех сторон обнесён забором.
Церковь прихода Калужской иконы Божией матери возведена в 1991 году, а 2 мая 1995 года началось строительство часовни в честь Иоанна Воина.
- В храме имеются чудотворные иконы Калужской Божией Матери и святого мученика Иоанна Воина, - сообщается на официальном сайте Калужского епархиального управления. - Также имеется частица мощей мученика Василия Мангазейского, множество святынь с разных уголков мира.. От храмовых святынь зафиксированы случаи исцелений.
В районе поселка Трудовой (а именно от него и пошёл микрорайон) уже в XV—XVIII века находилось несколько деревянных храмов. Ближайшим храмом был храм в честь великомученика Никиты «на Лебедани», построенный в 1810 году коллежским асессором Андреем Николаевичем Ромашковым (сейчас этот храм полностью разрушен). Храм был закрыт в 1932 году, во время Великой Отечественной войны из стен храма была сделана насыпная дорога для переправы советских войск и техники через реку Ячейку, сообщает Калужская епархия.

А 1 ноября 1883 года при Николаевском храме в церковной сторожке открыта церковно-приходская школа. Священник Василий Благовещенский бесплатно обучал грамоте крестьянских детей. Ученье начиналось с октября и заканчивалось на Пасху. В 1887 году было построено специальное здание для школы. Школа просуществовала долго. По воспоминаниям старожилов, ещё в начале 60-х годов ХХ века там располагалась начальная школа, где обучались дети из деревень Железняки, Черносвитино.

Первые упоминания о будущем микрорайоне есть в писцовых книгах 1630-1631 годов. В списке значится деревня Мишина гора «над речкою над Яченкой и на колодезе». Предполагают, возвышенность, на которой находится микрорайон, и называлась Мишиной горой. В те далекие времена, согласно Симсону, окрестности Калуги представляли собой «край, утопающий в зелени лесов», очевидно в этих лесах водились и звери. Возможно, именно здесь обитал медведь, отсюда и название деревень – Мишина гора, Михалёво.
В «Алфавитах к Калужскому атласу» 1782 года значится «деревня Михалёва».
Деревня состояла из 35 дворов. В ней проживали 98 мужчин и 94 женщины. Деревня принадлежала 4 совладельцам «в безспорном отводе». Одним из совладельцев был «Осип Петров сын Петрова» - надворный советник. Ему же принадлежала часть деревни Карачево.

Крестьяне Михалёва «не ограничивались одним земледелием, а поддерживались заработками в Калуге, от которой селение стоит в шести верстах». В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года» упомянут «Бушенский хутор при речке Яченке в 5 верстах от уездного города, имеет – 1 двор, 3 жителей». Проживал на этом хуторе генерал-майор Воин Иванович Бушен со своей многочисленной семьей.
Переулок Силикатный.
Говорят, что и по сей день в переулке Силикатный среди каменных домов стоят два деревянных – остатки поместья Бушен. Один небольшой, почти вросший в землю, другой как бы составленный из трех срубов, длинный, из почерневших бревен с четырехскатной крышей, с большими окнами. Старожилы вспоминают, что в конце 50-х годов прошлого века недалеко от «бушенских домов» был пруд, колодец, сад. В начале 60-х дом был разделен на квартиры. В настоящее время владельцы квартир перестроили дом, надстроили второй этаж.

В 1918 году « в ознаменование памяти годовщины Октябрьской революции» Карачевскую волость и село Карачево переименовали в волость «Троцкаго». 27 июня 1919 года с крестьянами Троцкой волости Калужского уезда встретился председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета - тогда высшего органа госвласти - Михаил Калинин.
В калужском архиве сохранились «Акты о зверствах и разрушениях, причиненных немецкими оккупантами по Карачевскому сельскому совету».
Так, в деревне Михалёво было сожжено 10 домов, в пожаре погиб шестимесячный малыш, убит фашистами рабочий Калужского депо Николай Фуражкин, ранена 13-летняя девочка Таня Корешкова, которую немцы зарыли ещё живой... Кроме того, фашисты угоняли скот, забирали зерно, овощи, сено, продукты. Доходило до того, что снимали с жителей валенки, полушубки.
В 1950 году на территории микрорайона существовали два сельских совета – Черносвитинский (в него входили Черносвитино, Бабенки, Белое болото и Железняки) и Карачевский (Карачево, Горенское, Михалево, Тимашево и Ермолово). В 1953 году они были объединены в один. На земле сельского совета находились колхоз «Красная заря» и совхоз «Карачевский». Был поселок Трудовой. В основном в посёлке жили работники совхоза «Карачевский». До 1957 года существовала изба-читальня, дирекция совхоза выделяла деньги для приобретения книг.

В 1953 году началось строительство завода силикатного кирпича. А в 1958 году появилась улица Силикатная, в начале которой были построены 2 двухэтажных дома. Так было положено начало будущему микрорайону по соседству с поселком.

В 1960 году на улице Силикатной было уже 6 домов, позже появились ещё два, остальная часть будущей улицы Гурьянова - картофельное поле.
Массовая застройка посёлка началась в 1961 году.

К 1964 году совхоз постепенно шёл к ликвидации. В этом году происходит расширение птицефабрики совхоза за счет объединения двух птицеферм в Бабенках и Железняках.
Уже в 1965 году началось движения электропоездов через станцию Азарово.
С 1971 года начинается активное строительство панельных пятиэтажных домов. Улица Силикатная получает имя Героя Советского Союза М.А. Гурьянова. Параллельная улица, расположенная ближе к д. Михалево, названа Карачевской.

Улица, берущая начало от завода, стала Белокирпичной.

По воспоминаниям старожилов, первой пятиэтажкой в посёлке Силикатный был дом №8 по нынешней улице Гурьянова. На месте дома №7 была горка, на которой местные жители собирали щавель летом, а зимой катались на санках. В районе завода (на месте гаражей) был большой пруд, ловили рыбу. Большой каток заливался зимой на месте школы №30, там играли в хоккей не только местные. В те годы физкультура и спорт были в почете. В конце 60-х годах на болоте, где теперь огороды, было большое футбольное поле. На нем игрались матчи на городское первенство. На Карачевской улице тоже было футбольное поле, но меньшего размера.
В 1978 году появляется троллейбусная линия, связавшая микрорайон с площадью Московской. Затем маршрут был продлен до рынка. До этого сообщение с городом осуществлялось лишь автобусом №5 по маршруту д. Белая – п. Середа.

Завод силикатного кирпича, давший название целому микрорайону, с 2001 года переименован в завод строительных материалов. Одновременно началась застройка посёлка Трудовой. Летом 2003 года был снесен первый барак, и заложен фундамент первого дома.
Конечно, говоря о микрорайоне нельзя не упомянуть Карачевскую птицефабрику, которую в 2009 году признали банкротом. В 2010 году предприятие с оборудование с несушками арендовала торговая компания. Ей удалось за несколько месяцев развалить производство. Почти всю птицу заморили голодом, а рабочим не выплачивали зарплату.

Сейчас земельный участок, на котором когда-то существовала птицефабрика, принадлежит банку. Одно время здесь находился собачий приют. В 2013 году на этом месте планировали построить жилой квартал. Но дальше разговоров дело так и не пошло…

В 2005 году микрорайон объединил близлежащие деревни – Михалево, Болотное и Черносвитино. Теперь эти селения имеют статус городских улиц с одноименными названиями.
Весной 2007 года всем домам, расположенным в посёлке Трудовом присвоен новый адрес – улица Гурьянова. Как таковой поселок исчез с карты города.
С этого время началась совсем другая история микрорайона.
Микрорайон производит приятное впечатление. Местные жители стараются собственными силами его украсить.
Среди них можно отметить Нину ХИЛОБОК. Нина Васильевна ухаживает за растениями, а её супруг придумывает, как их необычно оформить.
- Я попыталась прикинуть, сколько же и чего у нас посажено. Получилось: около 150 кустарников и примерно 300 многолетников. Однолетники я даже не считаю, - говорит Нина Васильевна. - Да, не одна моя пенсия здесь «гуляла».
Это сейчас их дворик - гордость всего микрорайона «Силикатный». Местные жители несут сюда свои растения с дач, чтобы Нина Васильевна высадила их. Но так было далеко не всегда.

Первые цветы и кустарники без зазрения совести выкапывали. Супруги были вынуждены установить во дворе видеокамеры, чтобы прекратить воровство.
- Как-то муж выходит на работу и видит: около наших цветов стоит женщина. Одну хосту выкопала - положила в пакет, за вторую принялась. На замечание ответила: «Ничего, ещё купишь!», - вспоминает цветовод. - Я всегда таким людям говорю: «Если ты растение до дома донесёшь и сразу посадишь, то, может быть, оно и примется. Хотя, скорее всего, несколько раз пересаженное погибнет». Бывало, что молодые мамочки через забор ребёнка своего переносили, чтобы их сфотографировать, ставили на наши композиции, а в это время малыши цветы рвали. И вместо того, чтобы извиниться, женщины заявляли: «Разве можно за это детей ругать? Вам что, для ребёнка какого-то цветка жалко?» И ведь таким не объяснишь, что детей во дворе много, каждый сорвёт - ничего не останется. Я купила этот цветок за 300 рублей, посадила, ухаживала, он наконец-то зацвёл, а тут пришёл малыш.
Но то ли видеокамеры возымели действие, то ли упорство семьи Хилобок, которая на протяжении семи лет, несмотря на варварство соседей, продолжала сажать цветы, но исчезать растения перестали.
- Правда, на днях две школьницы сорвали махровые тюльпаны, но я и замечания им делать не стала. Видимо, цветы были настолько хороши, что они не смогли устоять. В целом отношение людей поменялось. Я даже не успеваю высаживать растения, которые мне приносят. Красота победила! Ведь я хочу, чтобы не только в моей квартире или на лестничной площадке было красиво, но и в моём городе. Двор - это тоже моё. Когда я делаю замечания, то часто слышу в ответ: «Это не ваша личная собственность!» Вот именно, это и твоё, и моё - это наше, давайте беречь вместе!
Нина Васильевна отмечает, что энтузиастов на Силикатном много. Так, в одном из соседних дворов живёт женщина, которая совершено бесплатно для малышей со всей округи организовывает всевозможные праздники.
А это дом образцового содержания на улице Михалёвской.
Любовь и Сергей ЯКУБА содержат его в идеальном порядке.
А вот так выглядит двор.
Мама Любови Ивановны - Александра Андреевна Волхонская — доярка, Герой Социалистического Труда. В 1966 году была делегатом XXII съезда КПСС. В семье хранится фотография, на которой Александра Андреевна запечатлена вместе с другими членами съезда, среди которых Леонид Брежнев.
Любовь Ивановна рассказывает, что с её мамы даже лепили скульптуру, которая одно время стояла в Центральном парке культуры и отдыха.

Сейчас Александра Андреевне 90 лет. И она уже не выходит из дома.
Улица Михалёвская – кусочек уходящей Калуги. Здесь ещё держат скот, соседи знают друг друга в лицо.
Многие деревянные дома доживают свои последние дни. Им на смену приходят коттеджи.
В таких уголках Калуги петуху поют в унисон с лягушками. И собаки гуляют сами по себе…
Удивительно, что практически на каждой улице есть голубятни.
На Силикатном ещё сохранились вот такие кирпичные остановки.
Сейчас микрорайон активно застраивается. Хотя хватает ещё и двухэтажных домиков. Часть из них уже расселена. Оставшиеся ждут своего часа.
Видимо, здесь испытывают слабость и к замкам. Так у панельной девятиэтажки необычные подъезды в виде башен.
Детские песочницы, поросшие травой.
Видимо, малыши предпочитают проводить время на новых современных площадках.
За микрорайоном «Силикатный», как и за «Турынино» закрепилась нехорошая слава. Как только что-то в этих частях города происходит, пользователи соцсетей тут же пишут, мол, чего вы хотите, это же Силикатный или это же Турынино.

На мой взгляд, в отношении Силикатного это несправедливо. Тихий, уютный, довольно ухоженный уголок.

Благодарим за помощь в подготовке материала территориальную община «Силикатный» и лично Игоря Дорофеева.

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