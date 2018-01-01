В районе поселка Трудовой (а именно от него и пошёл микрорайон) уже в XV—XVIII века находилось несколько деревянных храмов. Ближайшим храмом был храм в честь великомученика Никиты «на Лебедани», построенный в 1810 году коллежским асессором Андреем Николаевичем Ромашковым (сейчас этот храм полностью разрушен). Храм был закрыт в 1932 году, во время Великой Отечественной войны из стен храма была сделана насыпная дорога для переправы советских войск и техники через реку Ячейку, сообщает Калужская епархия.



А 1 ноября 1883 года при Николаевском храме в церковной сторожке открыта церковно-приходская школа. Священник Василий Благовещенский бесплатно обучал грамоте крестьянских детей. Ученье начиналось с октября и заканчивалось на Пасху. В 1887 году было построено специальное здание для школы. Школа просуществовала долго. По воспоминаниям старожилов, ещё в начале 60-х годов ХХ века там располагалась начальная школа, где обучались дети из деревень Железняки, Черносвитино.



Первые упоминания о будущем микрорайоне есть в писцовых книгах 1630-1631 годов. В списке значится деревня Мишина гора «над речкою над Яченкой и на колодезе». Предполагают, возвышенность, на которой находится микрорайон, и называлась Мишиной горой. В те далекие времена, согласно Симсону, окрестности Калуги представляли собой «край, утопающий в зелени лесов», очевидно в этих лесах водились и звери. Возможно, именно здесь обитал медведь, отсюда и название деревень – Мишина гора, Михалёво.

