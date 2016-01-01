Идём в отрыв
10 способов классно провести свободное время
Чем развлечь себя в Калуге в хорошую и не очень погоду
Лето в самом разгаре, а вот тепло где-то сильно задержалось и шло к нам почти два месяца. К счастью, на этой неделе в Калугу вроде как пришли настоящие тёплые деньки, но кто знает, что за сюрпризы преподнесёт нам погода в будущем?

В любом случае, тепло за окном или холодно, погода не должна диктовать человеку где и как расслабляться и на что тратить своё свободное время. И редакция нашего сайта решила посмотреть на самые необычные и интересные способы отдохнуть в Калуге. В нашем обзоре мы расскажем о разных способах организации своего досуга - от прыжка с парашютом до участия в необычном квесте.
Победить хандру, встряхнуть себя, полюбить небо
«Лета не будет», «Природа впала в циклоническую депрессию» - такого рода заголовками нынче пестрят многие издания. Вместе с природой в уныние от недостатка солнца и тепла впали и многие калужане. Впрочем, есть, по крайней мере, один надёжный способ избавиться от хандры если не навсегда, то надолго – добавить в жизнь адреналина и эмоций. Как говорил кто-то из мудрых, именно эти две вещи заставляют нас оставаться молодыми и горячими. Помочь в этом могут сотрудники Центра активного отдыха «Экстрим40».

Компания работает в Калуге уже около 6 лет. Она предлагает такие направления активного отдыха, как полёт на параплане, прогулочном самолёте или воздушном шаре, прыжки с парашютом, верёвкой, прокат квадроциклов, пейнтбол, лазертаг.

Полёт на параплане или прогулочном самолёте – это «лайт»-варианты, они подойдут тем, кому хочется пощекотать нервы лишь слегка. Для жаждущих более острых ощущений мы предлагаем прыжки с парашютом или верёвкой. А чтобы приключение прошло благополучно, все клиенты Центра активного отдыха проходят в течение дня обязательное обучение.

- Люди к нам приходят самые разные: и мужчины, и женщины, - говорит Алексей, руководитель центра. – Всё предельно просто: подходишь к краю и прыгаешь. И в этот момент все проблемы и заботы отступают на задний план. Пустота, полёт, сердце замирает и дыхание перехватывает. Всего одно твоё решение сделать шаг, и ты видишь мир с другой стороны. Всё становится простым и ясным. Один шаг вперед, и всё решится. Мы поможем вам сделать первые шаги в этом направлении и откроем огромный мир экстрима, полный впечатлений, путешествий и адреналина!

- Это маленькое приключение помогает людям что-то изменить в жизни? – интересуемся мы.

- Наши клиенты часто говорят нам, что во время прыжка с парашютом или верёвкой у них перед глазами за три минуты полёта проносится вся жизнь, - отвечает Алексей. – После приземления люди испытывают массу эмоций и потом, как правило, ещё недели две ходят подзаряжённые полученной энергией. И бывает так, что это состояние окрылённости помогает людям преодолевать какие-то проблемы, которые раньше казались неразрешимыми; находить ответы на важные вопросы. Так что активный отдых – это не только отличный способ избавиться от плохого настроения, но ещё и встряхнуть себя, что-то изменить в своей жизни.

Телефоны:
8 (920) 870 94-14;
8 (4842) 56-55-56

Сайт:
Экстрим40
ул.Кирова, 36, ТЦ"Фаворит", офис 43. Будни с 10:00 до 18:00.
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Оседлай гармонию
Городская суета угнетает? Вы устали от большого скопления людей и машин? Вам просто необходимо общения с природой, а еще лучше общение с грациозными, красивыми и изящными лошадьми. Гармония, сила и чувствительность этого животного воспета многими поэтами. Однако одним из важнейших качеств этого замечательного животного считается его способность восстанавливать душевное равновесие человека. Причем проявляется это даже на уровне физического здоровья.

Конные прогулки приобщают к природе, заряжают положительной энергией, позволяют почувствовать первозданную силу единения человека, лошади, природы

В нашей области пообщаться с этими удивительными животными можно в конно-спортивный комплекс «Вертикаль». Комплекс находиться в живописном месте Боровского района.

Незабываемые прогулки верхом на лошадях проводятся вдоль берега реки Протвы, который в каждое время года удивляет неповторимостью красок. Проводится профессиональная фотосъемка, для того, чтобы на память у вас остались яркие кадры этого дня.

Здесь вы можете поздравить любимую девушку с Днем рождения так, как её никто ещё не поздравлял или сделать ей предложение руки и сердца, от которого она не сможет отказаться…

Конно-спортивный комплекс «Вертикаль» предлагает широкий выбор услуг на свадьбу:

  • Катания в экипаже или санях (маршрут оговаривается индивидуально)
  • Заказ лошадей на свадебную фотосъемку
  • Заказ лошади на свадьбу в город
Сотрудники клуба стараются максимально реализовать ваши пожелания, и к каждому заказу подходят индивидуально.

На базе КСК «Вертикаль» действует СДЮСШОР по конному спорту. Занятия в школе бесплатные. Для обучения созданы все условия, за годы практики СДЮСШОР накоплен богатый опыт работы с детьми. Лошади, с которыми занимаются дети, выезжены и спокойны.

На территории клуба располагаются:

  • Две конюшни, крытый манеж
  • Два плаца
  • Гостиница на 4 номера
  • Баня
Конно-спортивный комплекс «Вертикаль» ждет вас за незабываемыми впечатлениями!
Предварительная запись:
+7 (910) 863-07-04
Телефон:
+7 (910) 913-04-84
Наш сайт:
Вертикаль
Калужская обл., Боровский район, п. Кривское (в 4 км от г. Обнинска), ул. Протвинская, 29а
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Синема Стар – эмоции всех жанров!

Более 10 лет назад компания «Синема Стар» появилась на кинотеатральном рынке. Первый кинотеатр Синема Стар был открыт в Калуге в 2005 году. Сеть быстро росла и развивалась. Синема Стар сегодня — международная сеть кинотеатров, расположена в 16 городах России и Армении. На сегодняшний день сеть включает 27 кинотеатров, насчитывает 136 цифровых кинозалов, в которых одновременно может посмотреть кино 16 667 человек. Синема Стар занимает достойное место в десятке крупнейших операторов кинопоказа России.

В июне 2016 была завершена комплексная реконструкция кинотеатра Синема Стар Калуга 21 век (ТК 21 век, Кирова,1, 3 этаж). В ходе работ были полностью обновлены фойе, кассовая зона и оба кинозала. Посетители кинотеатра уже по достоинству оценили обновленные кинозалы, оснащенный по последнему слову техники: в залах установлены экраны с высоким коэффициентом отражения Harkness Hall и звук формата Dolby Surround 7.1 Зрители могут насладиться просмотром фильма как в формате 2D, так и в формате 3D. Вместимость каждого кинозала 144 посадочных места, соответственно, одновременно посмотреть кино в кинотеатре Калуга 21 век смогут 288 человек.

В Синема Стар Калуга РИО (ТРЦ РИО, Кирова, 19, 4 этаж) зрителей ждут качественный звук и великолепное изображение: звуковая система Dolby Digital Surround EX, 16 акустических систем, проекционное оборудование Barco усиливают звуковые эффекты и полностью вовлекают в кинокартину. Высокий уровень комфорта обеспечен системой климат контроля и итальянскими креслами с подставкой для попкорна и напитков.

Чтобы сделать кинопросмотр не только увлекательным, но и вкусным, в фойе кинотеатров работают кинобары, где представлен широкий ассортимент снеков и прохладительных напитков.

Покупка билетов возможна как в самих кинотеатре, а так и онлайн — на официальном сайте сети Синема Стар, через мобильное приложение или приложение Вконтакте. Кроме того, места в зале можно забронировать заранее по одному из телефонов кинотеатра (выкуп билетов – за 20 минут до сеанса).
Синема Стар
«21 век»:
+ 7 (4842) 74-90-70

Синема Стар
ТРЦ «РИО»:
+ 7 (4842) 90-08-08 (автоответчик)
90-08-09 (бронирование)

Сайт:
Синема Стар
Синема Стар «21 век»: ул. Кирова, д. 1
Синема Стар ТРЦ «РИО»: ул. Кирова, д. 19
Парк семейного отдыха «МИР»
Парк семейного отдыха «МИР» приглашает вас провести лето на природе с потрясающими закатами! Парк площадью 2,5 гектара расположен на берегу Яченского водохранилища, имеет благоустроенную пляжную территорию с бассейном диаметром 10 метров и системой фильтрации, лежаками, зонтиками, раздевалками и прочими удобствами.

Если вы любитель активного времяпрепровождения, тогда рады предложить вам воллейбольную площадку, прокат сапборда, прокат катера до 12 персон, мастер классы по сальсе и бачате, территорию игры в лазертаг.

Если вы пришли с детьми, то к вашим услугам детский клуб с сухим бассейном, батутом, зоной кинетического песка и зоной творчества. А если вы хотите просто погулять или посмотреть на закат, то вам на смотровую площадку, где на мягких пуфах можно проводить закат под ароматный кальян. Также у нас есть обзорная площадка на высоте 6 метров, где мы предлагаем услугу «романтический ужин на закате» или «предложение руки и сердца».

Если вы проголодались, панорамное кафе «Атом» ждет вас на ужин, у нас потрясающие шашлыки! В августе месяце стартует проект для молодоженов - создание в парке 5 дизайнерских фотозон , также у нас есть шикарный шатер 220 кв.м для проведения свадебных торжеств, аллея молодоженов, где каждая пара может посадить дерево с именной табличкой в день своего бракосочетания, поляна для свадебной церемонии на берегу водохранилища!

Парк «МИР» предназначен для проведения семейных торжеств, для корпоративов, городских мероприятий, частных и корпоративных тимбилдингов, и просто для отдыха душой и телом. «МИР» - это курорт в Калуге, оазис приятных впечатлений и просто парк для жизни. Освободи время для жизни, приходи в парк «МИР»!

Телефон администратора:
8-960-520-20-60.

Яченское водохранилище
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Путешествие в страну улыбок
В 2016 году рейтинг самых популярных туристических направлений россиян возглавил Таиланд. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этой стране отдохнули более миллиона наших туристов. Сохранить поток отдыхающих на том же уровне Таиланд рассчитывает и в 2017 году.

Он расположен в юго-западном районе полуострова Индокитай, граничит с Камбоджей и Лаосом – на востоке, с Мьянмой – на западе и с Малайзией – на юге. Побережья Таиланда омываются Индийским и Тихим океанами.

Его название переводится как «страна свободных». А ещё Таиланд называют «страной улыбок» благодаря гостеприимным местным жителям, которые всегда рады туристам.

Впрочем, калужанам, чтобы погрузиться в эту атмосферу умиротворённости и доброжелательности, ехать за тридевять земель совершенно необязательно. Достаточно посетить Центр тайского массажа и СПА «Тай Лотос».

- Для нас было важно не только создать интерьер в тайском стиле, но и передать неповторимую атмосферу с экзотическими восточными ароматами, музыкой и мягким светом, - говорят в центре. – Все наши мастера являются дипломированными специалистами, обладают опытом работы свыше 7 лет в лучших отелях и спа-центрах Таиланда и других стран. Перед приездом в Россию они проходят серьёзный конкурсный отбор. В салонах применяется только натуральная тайская косметика. У нас созданы поистине райские условия для восстановления физических и душевных сил, продления молодости и красоты.

Центр «Тай Лотос» предлагает своим клиентам различные виды традиционного тайского массажа: общий, по зонам (например, массаж головы, лица, спины, воротниковой зоны и т.д.), антистрессовый. К услугам посетителей центра – разнообразные программы коррекции фигуры, омолаживающие СПА-процедуры, финская сауна.

Кстати, на несколько видов массажей: тайский традиционный и «Ясность мысли» – сейчас действует специальная скидка. Ещё одна веская причина инвестировать в свое здоровье, побаловать себя теплом нынешним не слишком солнечным летом, а заодно избавиться от усталости и стресса.

С теплотой и заботой, ваш «Тай Лотос».
Телефоны:
(4842) 222-070;
+7-920-881-77-78.
Наш сайт:
Тай Лотос
ул. Циолковского, д. 5.
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Встретимся в «Невесомости»!

Для тех, кого утомляют однообразные прогулки по парку и кому утренняя зарядка уже снится в страшном сне, два года назад на Правом берегу появился батутный центр с таким космическим названием. А на днях он открыл свои двери после реконструкции.

На 1200 квадратах готовых спорить с гравитацией юных калужан и их мам и пап ждут 36 батутов, обновленная поролоновая яма, из которой совсем не хочется вылезать, зато очень хочется в нее нырять и строить башни из кубиков!

Батуты распределены по трем зонам: универсальная - для детей и начинающих; зона свободных прыжков, где можно и попрыгать, и в мяч поиграть, и фитнесом позаниматься; и профессиональная зона - для настоящих экстремалов, понимающих, что делать со своим телом, когда взлетаешь вверх метров на пять (сноубордистов, лыжников, паркурщиков и акробатов). Кстати, в последней есть мегакрутая профессиональная надувная подушка - для мягких приземлений.

Квалифицированные инструкторы расскажут о правилах поведения на батутах и технике безопасности, организуют разминку, покажут базовые упражнения, а если захотите - акробатические приемы.

Прыжки на батуте и акробатика для детей – это не просто весело. Такое времяпрепровождение укрепляет опорно-двигательную систему и вестибулярный аппарат, формирует мышечный корсет позвоночника, развивает память и приучает к дисциплине, наконец!

Разнообразить пребывание в «Невесомости» помогут канат, кольца, лонжа и маты. Можно проверить себя на силу, ловкость и выносливость в настоящем квесте под названием «Космическая подготовка» или соревнуясь с соперниками в «Вышибалы» прямо на батутах. Победители обязательно будут награждены медалями!

А еще в «Невесомости» можно незабываемо отметить день рождения или другой семейный праздник. Это же так классно - провести целый час в свободных прыжках с друзьями и родителями под руководством опытного тренера, а потом устроить чаепитие с тортиком в зоне кафе под руководством не менее опытного аниматора!

В «Невесомости» есть все, чтобы всей семьей окунуться в мир, который мы, взрослые, называем сказочным словом «детство».

Приветливые администраторы подскажут выгодные тарифы для посещения и зарезервируют аниматора для вашего праздника!
Предварительные заявки по телефону:
8-965-705-3000
Наш сайт:
Невесомость
ул. Генерала Попова, д. 3
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Кинокафе ПетьСмотреть
Представляем вашему вниманию новый формат отдыха в Калуге!


В Кино-Кафе работают три индивидуальных кинозала, в которых есть все для незабываемого отдыха:
  • безлимитное караоке;
  • огромный выбор фильмов;
  • игры на приставках;
  • спортивные трансляции;
  • TV;
  • настольные игры.
В зале только Вы и ваша компания!

Возможно проведение мероприятий:
  • Корпоративов и шумных вечеринок;
  • Игровых состязаний в разных жанрах;
  • Караоке батлов;
  • Дней рождений;
  • Мальчишников;
  • Девичников;
  • Авторских тренингов по любой тематике;
  • Творческих мастер-классов.
А также, проведение деловых встреч в формате свободного общения и бизнес презентаций.

Побывайте в этом уникальном для Калуги месте, насладитесь максимально комфортным отдыхом!
Забронировать зал можно по телефону:
8(4842) 21-21-91
Работаем с 12:00 и до последнего гостя!
Наш сайт:
Киносеть ПетьСмотреть
ул. Достоевского, д.30
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Квест на ум и сообразительность: отличись!
«Ловушка» - так называется команда решительных и смелых ребят, которые придумали целую серию увлекательных интеллектуальных командных игр и готовы предоставить их вам для нескучного времяпрепровождения.

Итак, первый квест, который предлагают калужанам, называется «Авария на космической станции». По легенде вы попадаете на станцию, которая повреждена метеоритом и ровно через 60 минут взорвется.

Вашей команде из двух-пяти человек предстоит оказаться запертыми в специально оформленном помещении на целый час. Чтобы выбраться из западни вы должны четко и слаженно решать головоломки, запускать хитроумные механизмы и искать тайники.

Выбраться непросто: всего вас ждет не менее 40 заданий на ловкость, внимательность и умение работать в команде. Если справитесь со всеми головоломками, через час выйдете из помещения с невероятными впечатлениями и новыми знаниями о себе и друг о друге.

Весело и с пользой проводить время можно даже детям – организаторы «Ловушки» проработали этот квест в двух вариантах – сложный для взрослых и более легкий и игровой для детских команд. И большие, и маленькие побудут в этой хитрой передряге целый час, причем днем или вечером – выбирайте сами. Организаторы работают с 10.00 до 23.00 без выходных, но – по предварительному бронированию.

Чтобы было не только весело, но и комфортно, участникам предлагают дополнительные услуги:
  • купите космическое питание (300 рублей за любое блюдо, меню – на сайте),
  • если вы предупредите, что у вас день рождения, команда «Ловушки» забронирует вам столик, где вы сможете устроить получасовое чаепитие с принесенными с собой продуктами – бесплатно,
  • в августе «Ловушка» представит еще один квест – «Средневековый замок».
Заказать игру для своей компании можно по телефону:
8 953 310 82 82
или на сайте «Ловушки»
ул. Карла Либкнехта, д. 29, строение 1
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Agua SPA
Отпустите тревогу. Побалуйте себя. Насладитесь моментом
На втором этаже отеля Four Points by Sheraton Kaluga свои услуги предлагает центр СПА:
  • Бассейн, джакузи
  • Хамам, шведская сауна
  • Тренажерный зал
  • Фитобар
  • Дети до 7 лет бесплатно


С воскресенья по пятницу с 10:00 до 18:00. Всего 450 рублей. Подробности уточняйте у администратора по телефону:
(4842) 41-00-70
ул. Академика Королёва, 16.
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Лови момент! Окунись, но не грязнись!
Эта неделя в Калуге стала самой жаркой за всё лето. И многие калужане поспешили воспользоваться моментом, чтобы выбраться на водоём и искупнуться.

Однако всегда надо помнить не только об удовольствии, но и своём здоровье. Калужский Роспотребнадзор регулярно публикует данные о степени загрязнения водоёмов Калуги и области. Последний список мест, рекомендованных и не рекомендованных для купания www.kp40.ru опубликовал вот в этой новости: Роспотребнадзор рассказал, где можно купаться.

В ближайшее время мы ожидаем обновления сведений о чистоте воды, так что приятного вам отдыха и следите за нашими новостями!

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