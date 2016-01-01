10 способов классно провести свободное время

Городская суета угнетает? Вы устали от большого скопления людей и машин? Вам просто необходимо общения с природой, а еще лучше общение с грациозными, красивыми и изящными лошадьми. Гармония, сила и чувствительность этого животного воспета многими поэтами. Однако одним из важнейших качеств этого замечательного животного считается его способность восстанавливать душевное равновесие человека. Причем проявляется это даже на уровне физического здоровья.
Конные прогулки приобщают к природе, заряжают положительной энергией, позволяют почувствовать первозданную силу единения человека, лошади, природы
В нашей области пообщаться с этими удивительными животными можно в конно-спортивный комплекс «Вертикаль». Комплекс находиться в живописном месте Боровского района.
Незабываемые прогулки верхом на лошадях проводятся вдоль берега реки Протвы, который в каждое время года удивляет неповторимостью красок. Проводится профессиональная фотосъемка, для того, чтобы на память у вас остались яркие кадры этого дня.
Здесь вы можете поздравить любимую девушку с Днем рождения так, как её никто ещё не поздравлял или сделать ей предложение руки и сердца, от которого она не сможет отказаться…
Конно-спортивный комплекс «Вертикаль» предлагает широкий выбор услуг на свадьбу:
- Катания в экипаже или санях (маршрут оговаривается индивидуально)
- Заказ лошадей на свадебную фотосъемку
- Заказ лошади на свадьбу в город
Сотрудники клуба стараются максимально реализовать ваши пожелания, и к каждому заказу подходят индивидуально.
На базе КСК «Вертикаль» действует СДЮСШОР по конному спорту. Занятия в школе бесплатные. Для обучения созданы все условия, за годы практики СДЮСШОР накоплен богатый опыт работы с детьми. Лошади, с которыми занимаются дети, выезжены и спокойны. На территории клуба располагаются:
- Две конюшни, крытый манеж
- Два плаца
- Гостиница на 4 номера
- Баня
Конно-спортивный комплекс «Вертикаль» ждет вас за незабываемыми впечатлениями!