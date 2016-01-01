10 способов классно провести свободное время

«Лета не будет», «Природа впала в циклоническую депрессию» - такого рода заголовками нынче пестрят многие издания. Вместе с природой в уныние от недостатка солнца и тепла впали и многие калужане. Впрочем, есть, по крайней мере, один надёжный способ избавиться от хандры если не навсегда, то надолго – добавить в жизнь адреналина и эмоций. Как говорил кто-то из мудрых, именно эти две вещи заставляют нас оставаться молодыми и горячими. Помочь в этом могут сотрудники Центра активного отдыха «Экстрим40».



Компания работает в Калуге уже около 6 лет. Она предлагает такие направления активного отдыха, как полёт на параплане, прогулочном самолёте или воздушном шаре, прыжки с парашютом, верёвкой, прокат квадроциклов, пейнтбол, лазертаг.



Полёт на параплане или прогулочном самолёте – это «лайт»-варианты, они подойдут тем, кому хочется пощекотать нервы лишь слегка. Для жаждущих более острых ощущений мы предлагаем прыжки с парашютом или верёвкой. А чтобы приключение прошло благополучно, все клиенты Центра активного отдыха проходят в течение дня обязательное обучение.



- Люди к нам приходят самые разные: и мужчины, и женщины, - говорит Алексей, руководитель центра. – Всё предельно просто: подходишь к краю и прыгаешь. И в этот момент все проблемы и заботы отступают на задний план. Пустота, полёт, сердце замирает и дыхание перехватывает. Всего одно твоё решение сделать шаг, и ты видишь мир с другой стороны. Всё становится простым и ясным. Один шаг вперед, и всё решится. Мы поможем вам сделать первые шаги в этом направлении и откроем огромный мир экстрима, полный впечатлений, путешествий и адреналина!



- Это маленькое приключение помогает людям что-то изменить в жизни? – интересуемся мы.



- Наши клиенты часто говорят нам, что во время прыжка с парашютом или верёвкой у них перед глазами за три минуты полёта проносится вся жизнь, - отвечает Алексей. – После приземления люди испытывают массу эмоций и потом, как правило, ещё недели две ходят подзаряжённые полученной энергией. И бывает так, что это состояние окрылённости помогает людям преодолевать какие-то проблемы, которые раньше казались неразрешимыми; находить ответы на важные вопросы. Так что активный отдых – это не только отличный способ избавиться от плохого настроения, но ещё и встряхнуть себя, что-то изменить в своей жизни.



