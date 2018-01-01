Шкатулки предсказаний - 2018
Узнай, что тебя ждёт
Кликни на одно из скрытых предсказаний и узнай, чем порадует тебя год собаки!
Совсем скоро наступит главный праздник страны, которого все мы с нетерпением ждём - Новый год! И в преддверии новогодних торжеств мы подготовили для наших читателей "Шкатулки предсказаний". Выберите ллюбую, кликните на неё и посмотрите, что вам нагадает в новом году эта шкатулка? А если не понравится предсказание, то смелее открывайте следующую, и следующую, да хоть все!

И не бойтесь чего-то плохого. Мы приготовили для вас только хорошие, добрые и светлые предсказания. Быть может, какое-то из них натолкнёт вас на мысль, как сделать свою жизнь в 2018-м году интереснее и ярче.

С наступающим Новым годом, друзья!
Шкатулка с предсказанием №1


В новом году ты обретешь
правильные пищевые привычки
и научишься справляться со стрессом
без еды!
А поможет тебе в этом центр снижения веса и косметологии «Доктор Борменталь». Благодаря современной косметологии, ты получишь стройное, гармоничное и ухоженное тело!

Шкатулка с предсказанием №2


Здоровье ваше крепче станет,
вторая молодость настанет
А помогут вам в этом высокопрофессиональные специалисты медицинского центра «Клиника Здоровья»
Шкатулка с предсказанием №3
Насыщен будет этот год,
Полон дел, забот, хлопот.
Чтобы с ними расквитаться, Вам придётся развлекаться!
Свежий воздух в лесу с вековыми соснами, живописная природа, контактный зоопарк – всё это ждет тебя в базе отдыха «Сосны».
Шкатулка с предсказанием №4
В новом году ты обретешь фигуру своей мечты и сэкономишь 260 часов на то, что тебе действительно важно!
Ведь в студии эффективных тренировок FIT-N-GO Калуга персональное занятие с тренером длится всего 25 минут!
Шкатулка с предсказанием №5


В Новом году тебя ждет гармония
с самим собой.
Отпустить тревогу и насладиться моментом можно будет в Agua SPA
Шкатулка с предсказанием №6
В 2018 году твой круг друзей расширится до международного уровня!
А свободно общаться со всеми на английском тебе поможет Центр иностранных языков "EXPRESS".
  • г. Калуга, ул. Суворова, 121, офис 415
  • 8 (4842) 548-540
  • Наш сайт: EXPRESS
Шкатулка с предсказанием №7


В новом году вас ждёт поистине чудесное преображение. Вы будете сражать окружающих наповал своей красотой
А поможет вам в этом медицинский центр «Эс Класс Клиник», предоставляющий услуги по косметологии, оздоровлению и омоложению
Мы работаем для вас все новогодние праздники.
Шкатулка с предсказанием №8


Твои мечты обретут силу и объявят войну дивану. Ты поймёшь, что твой внутренний стержень — это шило в одном месте, и отправишься вперёд, на поиски приключений!

А найти их, не выезжая за пределы Калужской области, тебе поможет портал о туризме и отдыхе в регионе RELAX.KP40.RU и афиша увлекательных, интересных и захватывающих событий города и области.
Шкатулка с предсказанием №9


Мечты сбудутся!
В наступающем году уж точно не только у "Газпрома", но и у вас тоже!
Шкатулка с предсказанием №10



В следующем году вы заработаете
много-много денег!
Но помочь вам в этом не сможет никто, кроме вас самих.
С наступающим! Верьте в себя и всё у вас получится!