Почему калужанам нужна «Победа»

Такие штуки «Победа» пылко любит. И это несмотря на то что цены здесь и так милосердны к нашим кошелькам. Тем не менее, например, во вторник в «Победе» скидка 40% на мясные блюда, в среду - 40% на мучное, в четверг - 40% на блюда из рыбы, а в пятницу - 40% на закуски. С одной стороны, пустячок, с другой – можно считать, что сэкономили, например, на такси. К тому же, просто приятно – все ведь любят получать подарки.Посетитель кафе-бара, заказавший столик на праздничный день, может со стопроцентной уверенностью рассчитывать еще и на бонус от заведения. Например, всем влюбленным парам, забронировавшим столик в «Победе» на 14 Февраля заранее, полагается креативное оформление стола в подарок.Еще целый ряд бонусов, как правило, причитается постоянным гостям и тем, кто поддерживает любую инициативу заведения. Так, 23 Февраля всем, кто придет в «Победу» в банной шапке, презентуют подарок от заведения.И напоследок: сертификат на поход в хороший бар или кафе (которые в «Победе», к слову, тоже есть) - неплохая идея подарка для знакомых. Все будут в плюсе: вы сделаете приятное друзьям, друзья получат готовый праздничный вечер, а заведение – клиентов, которые наверняка станут его завсегдатаями.