Почему калужанам нужна «Победа»
У любителей хорошего отдыха набирает популярность ресторан, в котором можно испытать все кулинарные удовольствия XXI века и при этом почувствовать обаяние советской эпохи.
Зима вышла на финишную прямую, а значит, нас ждет череда традиционных праздников «для него и для нее». Неделя святого Валентина (мы не оговорились – именно неделя, ведь в среду, на которую нынче выпадает этот обрусевший католический праздник, особо не попразднуешь) уже началась, на очереди – День защитника Отечества и, конечно, Международный женский день. Все влюблённые в своих вторых половинок и в жизнь уже планируют, как будут отмечать эти праздники. Стандартный, проверенный шаблон: ужин при свечах для двоих или - в случае с 23 Февраля или 8 Марта - спонтанное корпоративное веселье на работе.

Но мы позволим себе его немного сломать. Поверьте: вечер в кафе или ресторане будет ничуть не хуже, а во многом даже лучше. Приведем 5 доказательств, которые мы собрали, душевно проведя время в калужском кафе-баре-буфете «Победа».
Атмосфера
Готовить, накрывать на стол, а потом убирать и мыть грязную посуду? На Новый год или какой-нибудь День офисного работника – да, допустим (шутка). Но только не сейчас!

Сейчас, на пороге весны, хочется красиво одеться и просто ОТДОХНУТЬ! А после праздника вернуться домой и продолжить приятное общение!

К слову сказать, вечер в ресторане тоже вполне можно провести в камерной обстановке. К примеру, в кафе-баре-буфете «Победа» есть лаунж-зал – уютная зона с теплым освещением и негромкой музыкой, которая погружает в атмосферу непринужденности и наслаждения компанией друг друга и любимыми блюдами и напитками. Этот зал рассчитан всего на 60 персон.

Но, если вы будете отмечать зимне-весенние праздники коллективом, к вашим услугам – банкетный зал, который вмещает до 150 человек. Сдержанный интерьер этого помещения может превратиться в тот, который нужен именно вам, - столы позволяют сделать любую, в том числе европейскую (когда вместо одного общего стола используются несколько отдельных меньшего размера) рассадку для вашего праздника. А для корпоративных мероприятий в «Победе» предложат фуршет со специальным меню – завсегдатаи кафе не дадут соврать!

И все это в интерьере, стилизованном под 60-е годы XX столетия. Легкой ностальгии по советскому прошлому добавляют эмблемы легендарного автомобиля «Победа», собственно, и давшего название заведению.
Кухня
Вам нравится фуагра с яблоками, а ваш супруг предпочитает заморским изыскам селедочку и пельмени? Меню кафе и ресторанов придумывается, чтобы угодить всем! Например, в меню кафе-буфета «Победа» можно найти (и заказать, конечно) блюда итальянской, французской, восточноевропейской, китайской, латиноамериканской и даже вьетнамской кухонь! Отдали здесь дань и народам бывших братских республик, включив в него традиционные блюда Средней Азии и Кавказа. Но все же флагманы «победного» меню – это хорошо знакомые нам с детства блюда русской кухни – в классическом прочтении и в нестандартном, авторском, исполнении.
А теперь – вниманию сладкоежек: выбор десертов здесь ну о-о-очень большой! Пирожные, торты, трюфели от шеф-кондитера - все сладкие блюда изготавливаются вручную из натуральных ингредиентов без консервантов и красителей.

Впечатляет в «Победе» и барная карта. Самая интересная ее часть – коктейли. «Победные» бармены с легкостью приготовят классику, но с куда большим удовольствием углубятся в тонкости миксологии и представят на ваш суд авторский твист, выполненный согласно любым вкусовым предпочтениям и эстетическим пожеланиям.
Но, если вы все-таки захотите отужинать тет-а-тет, в «Победе» можно заказать доставку прямо на ваш адрес. Как видите, чтобы проложить очередную тропинку к сердцу любимого, совсем необязательно с 6 утра стоять у плиты!
Если вас уже не двое
А представьте, что праздничный вечер с любимым человеком приближается, и тут выясняется, что вам некуда деть плоды вашей любви. Они вьются под ногами и канючат: «Ну давай поиграем!»

Но в «Победе» и на этот случай все предусмотрено! В лаунж-зале есть детская комната, где вечерами с самыми юными гостями заведения занимается няня.

А по воскресеньям здесь проходят детские праздники с анимационной программой и даже кулинарные мастер-классы. Так что интересно будет всем!

Кстати, для маленьких посетителей предусмотрено специальное детское меню в ярком оформлении.
Мелочи, а приятно
Когда ты не можешь выбраться из замкнутого круга «дом-работа-дом», так важно сменить картинку и увидеть за окном, рядом с которым расположился столик, не свой поднадоевший двор, а какую-нибудь легендарную калужскую достопримечательность. Площадь Победы, например, на которую открывается вид из больших панорамных окон просторного зала все того же кафе-бара-буфета.

Ваши финансы здесь сэкономит бесплатный Wi-Fi. А настроения добавит обходительное отношение высококвалифицированного персонала, всегда готового помочь с организацией незабываемого праздника, выбором блюд и напитков. Официанты встретят и обслужат каждого гостя как самого дорогого и близкого человека. А внимательные администраторы помогут составить меню для банкета.
Еще одна фишка ресторанного отдыха - живая музыка, танцевать под которую, согласитесь, намного приятнее, чем под кассетную запись.
Акции для любимых клиентов
Такие штуки «Победа» пылко любит. И это несмотря на то что цены здесь и так милосердны к нашим кошелькам. Тем не менее, например, во вторник в «Победе» скидка 40% на мясные блюда, в среду - 40% на мучное, в четверг - 40% на блюда из рыбы, а в пятницу - 40% на закуски. С одной стороны, пустячок, с другой – можно считать, что сэкономили, например, на такси. К тому же, просто приятно – все ведь любят получать подарки.

Посетитель кафе-бара, заказавший столик на праздничный день, может со стопроцентной уверенностью рассчитывать еще и на бонус от заведения. Например, всем влюбленным парам, забронировавшим столик в «Победе» на 14 Февраля заранее, полагается креативное оформление стола в подарок.

Еще целый ряд бонусов, как правило, причитается постоянным гостям и тем, кто поддерживает любую инициативу заведения. Так, 23 Февраля всем, кто придет в «Победу» в банной шапке, презентуют подарок от заведения. Подробности – в группе ВКонтакте.

И напоследок: сертификат на поход в хороший бар или кафе (которые в «Победе», к слову, тоже есть) - неплохая идея подарка для знакомых. Все будут в плюсе: вы сделаете приятное друзьям, друзья получат готовый праздничный вечер, а заведение – клиентов, которые наверняка станут его завсегдатаями.
Постскриптум
А пока праздники еще не наступили, в «Победу» можно хоть каждый будний день заглядывать на бизнес-ланчи – чтобы подкрепиться и набраться сил, а может быть, даже и вдохновения для свершения великих дел. Тем более что теперь здесь появилась линия фри-фло (free flow), что в переводе означает «свободное движение». В данном случае это свободное движение как посетителей, так и еды. Блюда готовятся прямо на глазах у гостей, ассортимент - большой и разнообразный (салаты, горячие блюда, гарниры), а вот цены невысокие. Суть концепции free flow заключается в максимально демократичной системе работы с потребителем, что дает возможность избежать очередей даже при большом количестве посетителей. Не нужно ждать официантов и счета. Клиент берет поднос, выбирает понравившиеся блюда и направляется к кассиру. А значит, можно сэкономить время на то, чтобы расслабиться в приятной обстановке и насладиться вкусной едой.

Считаете себя эрудитом? Тогда добро пожаловать в «Победу» по четвергам на интеллектуальный баттл! Большой зал облюбовали игроки открытой лиги калужского интеллектуального клуба «60 секунд». На одну игру собирается от 80 до 100 человек - 15-16 команд по 6-7 человек. Игры проходят в уютной, почти домашней атмосфере: члены интеллектуального клуба отвечают на вопросы, пьют чай и наслаждаются десертами.

А в первую субботу февраля пробиться в «Победу» без предварительной брони вообще было проблематично: многие калужане решили именно здесь провести встречи выпускников. Почему? Да потому что здесь «сытно, добротно и вкусно», потому что «под потолком вращается зеркальный шар – точь-в-точь такой, как на школьных дискотеках», и потому что «в прошлый раз все так понравилось, что тут же захотелось найти повод провести здесь вечер снова!»
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