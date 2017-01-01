- Когда мы вечером хотим поторговать цветами со своей дачи, нас гоняет женщина, которая работает вон в том магазине, - жалуется Валентина Ивановна, показывая рукой на цветочный магазин. – Она ругается, а потом снимает нас на телефон. А у нас и так плохо берут. Если за день чего-нибудь на 200-300 рублей продадим, уже хорошо. Вот у меня здесь яблоки. Полный пакет. По 30 рублей отдаю. Причём они наши - отечественные. Живу в этом районе с 1974 года. Здесь хорошо, тихо. Да и дача у меня рядом. Вот внучка собрала в лесу лисички, попросила продать: «Бабушка, продай мне на школьные принадлежности. Хочется что-то хорошее купить». Она в пятый класс перешла.

