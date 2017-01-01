В посёлке действуют сразу две добровольные народные дружины. Об отряде бабушек мы рассказывали
в одном из наших материалов.
- Мужской отряд создан ещё в советское время, называется он «Дружба». Его основатель до сих пор патрулирует улицы, хотя ему уже 84 года.
Да и сам Дмитрий входил в состав ДНД. Сейчас заниматься этой работой не позволяет здоровье.
- У нас здесь живёт около 8000 человек. Для сравнения - столько же в Медыни, - показывая местные достопримечательности, говорит Дмитрий. - Минус нашего района – криминальная обстановка. Тут бывает, что и по ночам стреляют, но очень редко. В основном - пьяные разборки. А раньше у нас как было, Ванька Попов, по кличке Боцман, напьётся, и все от него бегают. Он был пьянь с кирпичного завода. Обладал необыкновенной физической силой. В телогрейке, в ватных штанах, в валенках зимой в минус 15 на перекладине качелей подтянулся 80 раз. Как напьётся, выйдет и ищет с кем подраться. А народ смотрит: «Так, Ванька там пошёл, тогда мы пойдём сюда!» Ванька ходит по посёлку, ему обидно, никто с ним драться не хочет.