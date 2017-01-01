«Районы, кварталы»
Многоэтажная деревня, или Калужская страна ОЗ
Как живётся на Ольговке.
Мы продолжаем рассказывать об интересных уголках нашего города в проекте «Районы-кварталы».

Садишься в восьмой троллейбус, доезжаешь до конечной остановки и оказываешься на границе Калуги и Ферзиковского района.

Именно здесь расположен микрорайон Ольговский. Хотя сами жители настаивают, что это не микрорайон, а посёлок. Мол, жизнь у них здесь такая же, как в деревне. Если это и деревня, то многоэтажная.

- Так или иначе, здесь все друг друга знают, - рассказывает местный житель и наш экскурсовод Дмитрий ОГАРКОВ.

Дмитрий всё детство провёл здесь – на окраине Калуги. Потом были армия, женитьба и переезд в другую часть города. Через 25 лет произошло возвращение к родным пенатам. Дмитрий признаётся, что спустя годы едва узнал места своего детства.
История посёлка неразрывно связана с Ольговским кирпичным заводом. Именно его строительство и побудило возвести на месте небольшой деревушки с дубравой панельные пятиэтажки. С названием посёлка мудрить не стали, окрестив его в честь завода.
Ольговский, 1981 год.
В 60-е годы прошлого века в посёлке было лишь несколько многоэтажек, медпункт, почта и начальная школа. В 70-х годах началась активная застройка района.
Вдали виден интернат.
Кирпичный завод, на котором, по оценке Дмитрия, во времена Советов работали 150-200 местных жителей, перестал существовать в 2011 году. Сейчас от него остался хлипкий забор и руины предприятия. От вывески отвалилась буква, и вместо надписи ОКЗ получилась ОЗ.
- Страна ОЗ! – смеётся Дмитрий. - Сохранились только обслуживающие здания. Они приросли многочисленными магазинчиками, где можно выпить-закусить, кошечку накормить, штаны новые купить. Завод был как отец родной. Мы пацанами ходили туда развлекаться. Там работал стройбат. У тех, кто в него входил, вместо имён были клички, например, Груша.
- Интересно было смотреть, как делают кирпичи. Представьте себе огромную мясорубку, в которую ссыпают глину, а внутри, как и положено, вращается шнек. Воду туда добавляют. Выходит прямоугольная колбаса, которая нарезается на кирпичи. Получался сырец. Когда кирпичи необожженные, они невероятно тяжёлые. А мужики подходят и за раз по 15 штук кладут на вагонетку. Дальше по рельсам вагонетка едет на сушку в печь. Температура там была градусов 90. Печь огромная – чуть меньше четырёхподъездного дома, от неё ещё до сих пор полусвод остался. На дворе минус 20 градусов, а мужики в одних майках в эту печку заезжают, там аж волосы от температуры трещат, кирпичные кучи подцепляют и въезжают с ними во двор. Работа тяжёлая. У ребят со здоровьем были проблемы.
На территорию бывшего завода сейчас не пройти, стоит бдительная охрана.
С правой стороны от центрального входа – троллейбусное депо, слева – магазинчики. А прямо за остановкой стихийный мини-рынок.
Это наиболее проходное, а значит прибыльное для торговли место. В основном с авоськами сидят бабушки. Они предлагают продукцию с собственных участков.
Бойкая торговля ведётся и между домами.
- Когда мы вечером хотим поторговать цветами со своей дачи, нас гоняет женщина, которая работает вон в том магазине, - жалуется Валентина Ивановна, показывая рукой на цветочный магазин. – Она ругается, а потом снимает нас на телефон. А у нас и так плохо берут. Если за день чего-нибудь на 200-300 рублей продадим, уже хорошо. Вот у меня здесь яблоки. Полный пакет. По 30 рублей отдаю. Причём они наши - отечественные. Живу в этом районе с 1974 года. Здесь хорошо, тихо. Да и дача у меня рядом. Вот внучка собрала в лесу лисички, попросила продать: «Бабушка, продай мне на школьные принадлежности. Хочется что-то хорошее купить». Она в пятый класс перешла.
Пока мы ходим по посёлку, рядом с Валентиной Ивановной расставляют свой нехитрый товар и другие бабушки.
- С торговлей у нас всё хорошо, - рассказывает Дмитрий.

Действительно, в посёлке три сетевых магазина и несколько небольших продуктовых точек.

- Хотели закрыть одну палатку, так мы за день собрали почти 500 подписей, чтобы её оставили, - показывает палатку Дмитрий. - Спорные вопросы решаются в разговоре. Ведь я его знаю, мне через его двор ходить, а ему - через мой. Много у нас людей с криминальным прошлым. Здесь когда-то нормально считалось конфликтовать с милицией, так мальчишки воспитывались. Затем по малолетке пошли, да так и стали сидеть. Спрашиваешь: «Чего ты мотаешься, чего тебе не живётся?». «А что мне здесь делать?».
Хотя сами жители, да и Дмитрий тоже, считают, что посёлок спокойный. Здесь дети катаются на велосипедах во дворах, а бабушки коротают время на лавочке.
- 40 лет здесь живём, все друг друга знаем! У нас чистенько, хорошо. По нашей просьбе поставили лавочки. Жильцы первых этажей - каждый под своим окошком – цветы сажают.

Местная жительница.
Посёлок ухоженный. Во дворах разлапистые деревья и цветы. Причём и то, и другое – результат трудов самих жителей.

- Мы очень переживаем, когда деревья приходится вырубать или пилить, - признаётся Дмитрий. – У меня из окна такой вид, будто живу в лесу.
Когда-то в посёлке росли могучие дубы, но во время активной застройки они стали сохнуть. Их заменили другими деревьями.

- В советское время ребята всё рвали и ломали, а сейчас нет такого, чтобы молодежь вандализмом занималась, - признаётся Дмитрий.
В посёлке действуют сразу две добровольные народные дружины. Об отряде бабушек мы рассказывали в одном из наших материалов.

- Мужской отряд создан ещё в советское время, называется он «Дружба». Его основатель до сих пор патрулирует улицы, хотя ему уже 84 года.

Да и сам Дмитрий входил в состав ДНД. Сейчас заниматься этой работой не позволяет здоровье.

- У нас здесь живёт около 8000 человек. Для сравнения - столько же в Медыни, - показывая местные достопримечательности, говорит Дмитрий. - Минус нашего района – криминальная обстановка. Тут бывает, что и по ночам стреляют, но очень редко. В основном - пьяные разборки. А раньше у нас как было, Ванька Попов, по кличке Боцман, напьётся, и все от него бегают. Он был пьянь с кирпичного завода. Обладал необыкновенной физической силой. В телогрейке, в ватных штанах, в валенках зимой в минус 15 на перекладине качелей подтянулся 80 раз. Как напьётся, выйдет и ищет с кем подраться. А народ смотрит: «Так, Ванька там пошёл, тогда мы пойдём сюда!» Ванька ходит по посёлку, ему обидно, никто с ним драться не хочет.
Во дворах машин немного. А между дворами настоящая гоночная трасса. Однажды люди даже перекрыли проезд. Правда, автомобилисты быстро всё убрали. Восстанавливать ограждение не стали. Решив, что незачем доводить ситуацию до абсурда.
Три раза в посёлке закрывались интернет-клубы. В них полиция находила подпольные казино. Одно из них было на месте нынешней аптеки.

- Оттуда бухлом и сигаретами несло так, что это чувствовалось в магазине через стенку, - вспоминает Дмитрий.
Ни одной бездомной собаки, гуляя по району, мы не встретили.
- Происшествий с бездомными собаками у нас никогда не было, - рассказывает Дмитрий. – Собаки бродячие есть, но они уже как свои. Местные жители их знают, прикармливают. А вот домашняя собака несколько лет назад напала на ребёнка. Бойцовая, дрессированная собака покусала 10-летнего мальчика. Он пришёл в гости к своему другу. Парню лицо зашивали. Когда мы заходили, участковый пистолет доставал. Но и этот вопрос как-то мирно решили.

Оказалось, что собака до сих пор живёт у хозяев, которые в ней души не чают.
Самый старый дом в посёлке. Улица Тарутинская, 198. Построен в 1950 году.
- Его жильцы жалуются, что когда проезжают большегрузы, дом вибрирует. Капитальный ремонт запланирован на 2039 год. Может, хотят посмотреть, не завалится ли. Достоит, значит, придётся ремонтировать, - рассказывает Дмитрий. – Напротив стоял похожий дом – №196 – без коммуникаций. Во дворе был огромный уличный сортир. И однажды на городушки его оторвали и поставили на дорогу. Утром люди вышли, а туалет на проезжей части.

Мы сворачиваем за старенькой двухэтажкой и оказываемся на берегу пруда.
- У нас два пруда: интернатский – там купаются малиновские – и этот маленький прудик. Его называют болотом.
Мы подходим к школе № 16. Она была построена в 1975 году.
- В 70-е годы прошлого века школа играла роль культурного центра, – говорит Дмитрий. - Отзанимались, пришли домой, бросили портфели и пошли в школу играть в волейбол. Весь посёлок ходил. И неважно было, учишься ты в школе или уже из армии вернулся.
- От школьного забора до дач тянулась спортплощадка.

Сейчас у школы эту территорию забрали. И она зарастает бурьяном.
- Улица Дорожная хитро устроена, она делит на два одинаковых участка улицу Дружбы. На ней стоят дома с одинаковыми номерами. В итоге здесь есть два дома № 6, один - частный, другой – многоэтажный.
Провожая нас, Дмитрий вспоминает, что когда-то недалеко от технологической дороги были заводские карьеры, в которых купалась ребятня. Сейчас и на этом месте стоят многоэтажные дома.

- На наше счастье, здесь нет точечной застройки. Может быть, этот район не считается престижным, но для старшего поколения – прекрасное место.

Комментарии читателей

загрузка комментариев