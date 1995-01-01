образование
Будущие студенты присмотрелись к вузам
Более 200 школьников пришло на встречу с представителями калужских вузов.
«Куда пойти учиться?» - вопрос, который занимает сейчас многих калужских старшеклассников и их родителей. «Комсомольская правда-Калуга» решила облегчить задачу выбора и устроила очную встречу будущих студентов и представителей вузов. Интерес школьников был неподдельным - в зал отеля Hilton Garden Inn Kaluga их набилось больше 200 человек.

Высшие учебные заведения представляли два совершенно разных вуза. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета, который, как следует из названия, готовит специалистов по гуманитарным дисциплинам, и Обнинский институт атомной энергетики, где учатся на физиков и технарей. А чтобы школьники, у которых возникнет проблема с выбором профессии, знали, куда обратиться, мы пригласили специалиста калужского центра «Стратегия» - он уже много лет помогает школьникам выбрать свой путь в жизни и готовит их к ЕГЭ.

Удобно, комфортно и основательно
Постоянные читатели «Комсомолки» знают, что МГЭУ уже много раз получал награду «Калужский бренд», победителей которого выбирают путем голосования жители нашего города. В прошлом году один из наших самых известных вузов сменил название. Калужский филиал МГЭИ стал Институтом МГЭУ. Но свои позиции в системе образования нашего региона не только сохранил, но и упрочил.
Жанна Желудкевич, помощник директора КИ МГЭУ по воспитательной и культурно-массовой работе, начала свой рассказ с истории вуза и отдельно остановилась на главных его достоинствах: прекрасном педагогическом коллективе и комфортных условиях обучения. Для студентов здесь созданы все условия: просторные, хорошо оборудованные помещения, огромная библиотека специальной литературы, творческие мастерские для дизайнеров, настоящая лаборатория для криминалистов и даже зал суда для юристов.

Не только физики
Мало кто из присутствовавших мог сразу расшифровать название главного обнинского вуза - ИАТЭ НИЯУ «МИФИ». Но то, что это учебное заведение с большой историей, где работают ученые, двигающие российскую науку вперед, знают все.
Денис Лазаренко, заместитель директора по учебно-методической деятельности, рассказал, что сейчас Институт атомной энергетики готовит не только физиков-ядерщиков. Есть здесь и такие направления подготовки специалистов, как «Эксплуатация АЭС», «Биотехнологии», «Медицина и фармацевтика», «Материаловедение», IT и другие.

- За последние два года мы повысили проходной балл для поступления в вуз, - предупредил будущих абитуриентов Денис Лазаренко. - Оказалось, что это положительно сказывается на успеваемости студентов. В сильной группе даже самый слабый из них начинает подтягивать свои знания. Так формируется положительная образовательная среда, обеспечивающая учащимся серьезное отношение к учебе и труду.

Стратегия выбора будущего
- Наверняка многие из тех, кто сегодня пришел на нашу встречу, слышали о центре «Стратегия», - начала свое выступление Светлана Волкова. - Ведь мы проводим мониторинг-контрольные в профильных классах. Но это не единственный вид деятельности, которым мы заняты. Наша задача - помочь школьникам правильно выбрать профессию и подготовиться к экзаменам. У нас работают психологи и социальные педагоги, которые помогают школьникам правильно настроиться на учебу и сдачу экзаменов. А методисты по предметам помогают готовиться к ЕГЭ. Работают специалисты, которые прекрасно знают свое дело, многие из них принимают участие в проведении Единого госэкзамена и проверке экзаменационных работ. Так что, если кому-то из вас нужна консультация по выбору профессии, подготовке к экзаменам, по учебной литературе, смело обращайтесь к нам.


телефон центра «Стратегия»
+7 (4842) 55–06–59
А нужно ли учиться?
Самым насущным вопросом для нынешних десятиклассников стала подготовка к ЕГЭ. Многие школьники интересовались, стоит ли вообще уделять внимание предметам, которые не нужны при поступлении.

- Что лучше: знать на отлично те несколько предметов, которые нужны выпускнику для поступления, или всю школьную программу, но на четверки и тройки? - поставил вопрос ребром десятиклассник Савелий.

- Если вы хотите достичь в жизни серьезных высот, никакие знания из школьной программы игнорировать нельзя, - ответил Денис Лазаренко. - Конечно, при поступлении по системе ЕГЭ основными являются профильные предметы, но в процессе обучения вам понадобятся знания и из других дисциплин. Наверстать всю школьную программу в вузе у вас не получится, так что учитесь сейчас.

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ИАТЭ выходит на новый уровень
Еще в прошлом году появились слухи о том, что в главном обнинском вузе - Институте атомной энергетики - грядут большие перемены.

Говорили, что он перестанет быть филиалом и полностью войдет в состав Научно-исследовательского ядерного университета «МИФИ». Или, наоборот, полностью отделится от Москвы. Как выяснилось, не произойдет ни того, ни другого.
На равных правах
По случаю Дня российской науки в Обнинском доме ученых состоялось расширенное заседание Городского научно-технического совета. Ключевым стало выступление ректора НИЯУ.

«МИФИ» Михаила Николаевича Стриханова. Он представил стратегию развития университета.

- Мы долго шли к пониманию, где же место ИАТЭ и какова его роль в ядерном университете, - так начал свое выступление Михаил Стриханов. - Пока не определились: обнинская площадка абсолютно равноправна с московской. Мы их объединяем. Это касается всех сторон жизни без исключения: и программ обучения, и уровня образования. Московские преподаватели должны читать лекции в Обнинске, а обнинские - в столице. Соответственно, и уровень зарплат должен быть равным. Обнинская площадка тесно взаимодействует со сложившимися в регионе кластерами, возрастает роль науки в вузе, вместо факультетов организуются институты по прорывным направлениям, где сосредоточена мощная образовательная и исследовательская база.

- Все это вполне отвечает стратегии развития Обнинска, - прокомментировал доклад Стриханова депутат Госдумы от Обнинского округа Геннадий Скляр. - И мы вправе ожидать синергетического эффекта.

Таким образом, задача, которую ставит руководство МИФИ перед обнинской площадкой, очень амбициозна. Речь идет о переходе с уровня регионального вуза к уровню международного университета, которым является НИЯУ «МИФИ».

Теперь университет будет работать по новой программе, где отдельные институты сменили факультеты. Обнинский физико-энергетический факультет вливается в Институт ядерной физики и технологии, факультет кибернетики стал частью Института интеллектуальных кибернетических систем, а медицинский факультет вошел в состав Инженерно-физического института биомедицины. По мнению ректора, это должно привести к синергетическому эффекту - качество образования и научных исследований повысится.
Сильный конкурент

Также ректор планирует активизировать работу ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» со школами Обнинска, чтобы сильные школьники не уезжали в Москву, а оставались учиться в родном городе. Тем более что список образовательных программ в ИАТЭ можно без преувеличения назвать огромным.

Таким образом, ИАТЭ перестает быть региональным вузом, которому приходится конкурировать только с учебными заведениями на уровне региона, и вступает в конкурентную борьбу с ведущими российскими и зарубежными университетами. Обнинская площадка - это та часть МИФИ, где развиваются такие направления подготовки специалистов, как эксплуатация АЭС, биотехнологии, медицина и фармацевтика, материаловедение, IT и другие направления, в которых ИАТЭ традиционно силен. А это уже залог хороших позиций университета в мировых рейтингах.
Координаты для связи
Телефон приемной комиссии:
  • 8 (48439) 7–94–90, доб. 280.
  • Адрес: г. Обнинск, Студгородок, д. 1.
Где учиться на губернатора?
За 22 года работы институт выпустил около 10 000 квалифицированных специалистов, большинство которых практически сразу трудоустроилось по профессии.

В 1995 году Калужский филиал Московского гуманитарно-экономического института провел первый набор студентов.

За 22 года работы институт выпустил около 10 000 квалифицированных специалистов, большинство которых практически сразу трудоустроилось по профессии.

В прошлом году МГЭИ получил статус университета и сменил последнюю букву в аббревиатуре, а Калужский филиал стал институтом.

Этот новый статус, конечно, результат упорного труда преподавателей и руководства вуза. Однако главным итогом многолетней работы здесь называют востребованность выпускников.

Юристы, логисты и дизайнеры

В КИ МГЭУ внедрена актуальная для региона программа обучения, ориен­тированная на потребности Калужской области. Студенты с первого года вовлечены в практическую деятельность и потому после выпуска без труда находят интересную работу. Например, один из выпускников юридического факультета Николай Любимов недавно был назначен губернатором Рязанской области.

У сегодняшних студентов есть все шансы повторить карьерный успех Николая Викторовича. Диплом юрфака МГЭУ стал своеобразным знаком качества. Его обладатели могут похвастаться не только знаниями, но и опытом работы. На базе факультета работает «Юридическая клиника» - студенты-отличники выезжают в районы и бесплатно консультируют всех желающих. Основной предмет - криминалистику - преподает один из лучших специалистов области, а оснащению криминалистической лаборатории могут позавидовать даже профессионалы.

Факультет «Менеджмент» может похвастаться уникальными для области профилями обучения: «Логистика и управление цепями поставок», «Управление человеческими ресурсами», «Производственный менеджмент», «Менеджмент в спорте». Ну а факультет дизайна в представлении не нуждается - он, без преувеличения, самый известный в регионе. Здесь получили образование более 180 специалистов в области дизайна, большинство которых успешно работает в Калуге и в других городах России. Особенностью дипломных работ является ориентация на реальные объекты города и области, например реконструкция улиц, планировка и благоустройство жилых кварталов г. Калуги.

Преподают здесь практикующие профессионалы, члены Союза дизайнеров России, Союза художников России. Факультет поддерживает и развивает межрегиональные связи с высшими учебными заведениями Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

Комфортно, но нелегко
- Мы берем ответственность за тех, кто к нам поступает, - подчеркивает директор КИ МГЭУ Анатолий Зайцев. - Поэтому сразу объясняем: чтобы в полном объеме освоить учебную программу и получить государственный диплом, студенту придется проделать долгую и кропотливую работу. А мы ему поможем.

Все условия для этого есть: хорошая материально-техническая база, высокопрофессиональный педагогический состав и дружеская, почти домашняя атмосфера. Мы стараемся создать комфортные условия для каждого студента. Чтобы ему было не легко, а именно комфортно. Прежде всего это относительно небольшая плата за обучение. Стабильное расписание, четкое понимание образовательной программы.

Предлагаем три основные формы обучения: дневную, вечернюю (очно-заочную) и заочную. При необходимости можем составить индивидуальный график для учащегося. Кстати, отсюда и два важных момента, которых нет в других вузах. Это более длительный период набора и возможность повторного обучения.
Координаты для связи
Телефон приемной комиссии:
  • 8 (4842) 56–51–95.
  • Калуга, ул. Гагарина, д. 1
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