- Я учитель истории, обществознания и английского языка. Заканчивала Калужский государственный педагогический институт имени Циолковского (ныне КГУ). Почему именно история?
Мне нравились гуманитарные предметы - литература, русский язык. Но все изменила новая учительница истории, пришедшая к нам в старших классах. Она тогда только приехала из Германии, ее муж служил в группе советских войск, и у нее была просто прекрасная подготовка.
Она сумела нас всех заинтересовать, и к тому моменту, когда нужно было решать, где продолжить образование, у меня никаких сомнений не оставалось. Поступила с первого раза. Учиться оказалось непросто, ведь второй специальностью на нашем факультете был английский язык. Но все, чему нас учили, мне в жизни очень пригодилось. Поэтому тем, кто сегодня выбирает вуз, хочу посоветовать: не думайте, что знания бывают лишними, - все, чему вас учат в школе и вузе, обязательно пригодится в жизни.
Светлана Волкова
методист центра «Стратегия».