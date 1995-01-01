На равных правах



По случаю Дня российской науки в Обнинском доме ученых состоялось расширенное заседание Городского научно-технического совета. Ключевым стало выступление ректора НИЯУ.



«МИФИ» Михаила Николаевича Стриханова. Он представил стратегию развития университета.



- Мы долго шли к пониманию, где же место ИАТЭ и какова его роль в ядерном университете, - так начал свое выступление Михаил Стриханов. - Пока не определились: обнинская площадка абсолютно равноправна с московской. Мы их объединяем. Это касается всех сторон жизни без исключения: и программ обучения, и уровня образования. Московские преподаватели должны читать лекции в Обнинске, а обнинские - в столице. Соответственно, и уровень зарплат должен быть равным. Обнинская площадка тесно взаимодействует со сложившимися в регионе кластерами, возрастает роль науки в вузе, вместо факультетов организуются институты по прорывным направлениям, где сосредоточена мощная образовательная и исследовательская база.



- Все это вполне отвечает стратегии развития Обнинска, - прокомментировал доклад Стриханова депутат Госдумы от Обнинского округа Геннадий Скляр. - И мы вправе ожидать синергетического эффекта.



Таким образом, задача, которую ставит руководство МИФИ перед обнинской площадкой, очень амбициозна. Речь идет о переходе с уровня регионального вуза к уровню международного университета, которым является НИЯУ «МИФИ».



Теперь университет будет работать по новой программе, где отдельные институты сменили факультеты. Обнинский физико-энергетический факультет вливается в Институт ядерной физики и технологии, факультет кибернетики стал частью Института интеллектуальных кибернетических систем, а медицинский факультет вошел в состав Инженерно-физического института биомедицины. По мнению ректора, это должно привести к синергетическому эффекту - качество образования и научных исследований повысится.

