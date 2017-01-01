жилье комфорт-класса
ТОП новостроек Калуги и Обнинска
Смотрим, какое жильё комфорт-класса можно приобрести в областной столице и наукограде.
Несколько лет назад появилась интересная тенденция - строительные компании всё чаще и чаще стали вносить в названия своих проектов различные оттенки превосходства. Наверняка вы много раз слышали такие слоганы: «Мы строим жильё комфорт-класса!», «Только у нас квартиры бизнес-класса!». Но что в действительности представляет собой такое жильё? Где найти его по «земным» ценам и как совершить правильную покупку?

В поисках ответов на эти вопросы мы внимательно присмотрелись к новостройкам Калуги, Обнинска и собрали самые интересные предложения в этом проекте. По традиции мы не присваиваем места. Каждый проект интересен по-своему и имеет свои преимущества, потому наш ТОП это не рейтинг, а рэнкинг.
Первый участник нашего ТОПа - Жилой комплекс «СОЛНЦЕГРАД», победитель регионального конкурса Бренд года по результатам народного голосования в номинации «Предприятие строительной сферы» в 2017 году.

Дома здесь строятся только из кирпича, так как жильё из этого материала всегда занимает лидирующие позиции, отличаются надёжностью, качеством и комфортом. По этой причине застройщик ЖК «СОЛНЦЕГРАД» использует в строительстве своих домов именно кирпич. Причем, от мирового лидера по производству строительных материалов - «Wienerberger».

Качество жилья чувствуешь сразу. Снаружи - австрийское, внутри - итальянское.

Подъезды выложены итальянской керамогранитной плиткой и стилизованы. Каждый подъезд оснащён двумя современными и быстрыми лифтами - грузовым и пассажирским. Видно, что в доме всё продумано до мелочей. Позаботился застройщик и о семьях с детьми - на каждом этаже имеется удобная колясочная.
Планировки и размеры квартир очень разнообразны, но объединяет их ряд общих моментов, которые подчёркивают высокий уровень жилья в этом комплексе:

  • Все квартиры дома оснащены мощными и качественными входными дверьми.
  • Везде установлены надёжные пластиковые окна шириной профиля 70 мм от мирового лидера - немецкого производителя REHAU.
  • Во всех квартирах индивидуальное отопление и стоят итальянские котлы FERROLI.
С панорамной лоджии отлично видно, как устроен и немаловажно, как благоустроен двор. Вся территория огорожена и охраняется. Установлены детские и спортивные площадки, уличные тренажёры. Заниматься спортом и отпускать детей играть во двор можно даже вечером - вся территория в тёмное время суток освещается.

Владельцам автомобилей не придется беспокоиться о парковке. Она в ЖК «СОЛНЦЕГРАД» очень просторная, места хватит всем.

По итогам осмотра этого жилого комплекса должны отметить, что застройщику удалось объединить в своём проекте все преимущества жилья комфорт-класса, сохранив при этом доступную цену.

ЖК "СОЛНЦЕГРАД" определенно является местом комфорта, убедиться в этом можно, записавшись на просмотр квартир: (4842) 40-11-11
Контакты
Офисы продаж:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 54
г. Калуга, проезд Тарусский, д.14
Телефон: +7 (4842) 40-11-11
Сайт: sungrad40.ru
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Проектная декларация опубликована на сайте sungrad40.ru


Следующий участник нашего ТОПа построился в наукограде. По словам застройщика, концепция многоэтажной застройки «Белорусского квартала» основана на принципах безопасной, комфортной среды проживания.

- Безопасность сегодня – это не просто огороженная территория, а в первую очередь система контроля доступа, круглосуточная охрана, комплекс видеонаблюдения, а также входные стальные двери в квартиры, которые доступны каждому жителю ЖК «Белорусский квартал», - говорит застройщик.

Комплекс состоит из трёх жилых домов. Квартиры имеют современную планировку: просторные кухни, большие прихожие, эффектные эркера, приквартирные тамбуры. Всего в комплексе будет построено 652 квартиры самого высокого качества.
Главный девиз компании: «Строить не только комфортное современное жилье, а создавать среду обитания».

Одним из явных преимуществ новостройки является благоустроенная комфортная среда. Комплекс обеспечен современными спортивными сооружениями – баскетбольной площадкой, а также площадкой для мини-футбола и гандбола, уличными тренажерами, детскими площадками, ландшафтным озеленением, дендропарком, просторным паркингом. На всей территории квартала будет работать бесплатный wi-fi, а у каждого подъезда установят лифтовые системы для маломобильных групп населения.

А ещё на территории ЖК «Белорусский квартал» появился первый в Обнинске Дендропарк! Дендрарий «Белорусского квартала» расположен в самом жилом комплексе и является частью ландшафтного озеленения. Здесь произрастают уникальные растения: бонсай из сосны черной австрийской, сорта пихт, вяз, бук, клоновидный и красный дубы и другие. Растения для дендрария привезены из ведущих питомников Польши и Германии. Каждое из них оснащено справочной табличкой с общим описанием и указанием русского наименования, латинского названия, семейства и рода.
Ландшафтным озеленением квартала занимались лучшие дизайнеры Республики Беларусь.

Первый дом введен в эксплуатацию осенью 2017 года. На данный момент он уже заселен. Второй дом тоже уже построен. Его вместе с третьим домом введут в эксплуатацию в IV квартале 2018 года.

Сегодня для покупки и бронирования доступны квартиры в первом и втором доме, а также квартиры с отделкой в первом доме.

Чтобы почувствовать атмосферу своей будущей квартиры, застройщик предлагает всем желающим записаться на просмотр по телефону: +7 (980) 519-77-77.
Контакты
Адрес отдела продаж:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Славского, д.2
Телефон отдела продаж / Viber / WhatsApp: +7 (980) 519-77-77
E-mail: sale@belkvartal.ru

График работы:
будни с 10:00 до 19:00,
в выходные с 10:00 до 18:00
без перерыва

Проектная декларация опубликована сайте belkvartal.ru
Этот жилой комплекс давно на слуху у калужан. Возможно, именно здесь самым оптимальным образом сочетаются доступная цена, качество и надежность застройщика.

- До недавнего времени основным недостатком «Молодежного» был тот факт, что он достроен, и квартиры в нем распроданы, - шутят сотрудники ФСК «Лидер» и уточняют, что в каждой шутке есть только доля шутки. - Но сегодня проект продолжает расширяться, и жилплощаль в новом корпусе можно покупать уже сейчас. Тем более ведущие банки страны готовы предоставить новоселам «Молодежного» эксклюзивные условия ипотечного кредита.
Новый корпус возводится в некотором отдалении от других домов ЖК «Молодежный», на улице Солнечный бульвар. Отсюда пара минут пешком до лесопарковых зон и все те же 10 минут на общественном транспорте до центра города.

Дом возведен по монолитно-кирпичной технологии. Нынешние жильцы «Молодежного» отмечают, что все преимущества такого исполнения – тепло, звукоизоляция, уют – ощущаются в полной мере.

В корпусе №18 наряду со стандартными инженерными решениями, вроде двойных теплосберегающих стеклопакетов, применены и оригинальные, например, горизонтальная разводка отопления. Это очень важный нюанс, ведь благодаря ему трубы можно спрятать под пол, что сильно облегчит ремонт и дизайнерское оформление квартиры.

Вообще же, планировки, представленные в 18-м корпусе, располагают к творческому самовыражению. Все квартиры независимо от площади выглядят просторными и светлыми, а простые формы помещений позволят создать интерьер в любом стиле.

- Но, конечно, прежде чем приступать к декору, квартиру нужно купить, и здесь «Молодежный» раскрывает еще одно свое преимущество – цены тут и так весьма демократичные, а на старте продаж и вовсе – заманчивые, - говорит застройщик. - Сейчас в 18-м корпусе можно купить квартиру всего за 1,4 млн. рублей. Есть квартиры и подороже, и побольше – двух-, трех- и четырехкомнатные. Если в вашей молодой семье планируется пополнение, помните – «Молодежный» строится именно для вас.
Контакты
Офис продаж:
г. Калуга, Солнечный бульвар, д.4, средний подъезд, на домофоне 55
Телефон: +7 (4842) 59-51-20
График работы:
ежедневно с 9:00 до 21:00
Проектная декларация опубликована сайте www.fsk-lider.ru


Для многих калужан одним из главных критериев при выборе квартиры является близость к центру города. Но центр Калуги застроен довольно плотно, и до недавнего времени ожидать появления здесь крупного жилого комплекса не приходилось. Однако всё изменилось несколько лет назад, когда началось строительство на улице Билибина, 6 жилого комплекса «Адмирал». Квартиры в этом проекте выгоднее покупать именно сейчас.
Расписывать преимущества расположения новостройки калужанам не нужно – в шаговой доступности все, что нужно современному горожанину: и магазины, и больницы, и школы, и учреждения соцкультбыта. До крупного транспортного узла – площадь Московская, - откуда на общественном транспорте можно добраться почти в любую точку Калуги, рукой подать.

Выбор квартир в доме большой, можно найти и «однушки» и «трешки» и четырехкомнатные хоромы разных планировок. Есть и квартиры-студии, где кухня совмещена с гостиной – популярное у дизайнеров решение, открывающее большой простор для творчества.

Стоимость квадратного метра в «Адмирале» на данном этапе строительства еще невелика и начинается от 48 700 рублей. Стройка идет быстро, а опыт других объектов показывает, что ФСК «Лидер» не опаздывает со сдачей, так что к концу строительства можно ждать повышения цен. Полностью объект завершат в конце 2018 года и, похоже, что выгоднее всего брать квартиры сейчас.
Контакты
Офис продаж:
г. Калуга, ул. Московская, дом 63
Телефон: +7 (4842) 59-51-20
График работы:
ежедневно с 9:00 до 21:00
Проектная декларация опубликована сайте www.fsk-lider.ru


Как ни странно, в одном из самых красивых проектов центра Калуги все еще можно купить квартиру. Да, они здесь не самые дешевые, но расположение дома того стоит. Покупка квартиры в центре, где жилье с течением времени будет становиться только дороже, – действительно выгодное вложение, особенно в доме бизнес-класса.

Комплекс, выполненный по индивидуальному проекту, стал настоящим украшением города и образцом современного домостроения. Дом на Чижевского может заинтересовать не только тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия, но и представителей малого бизнеса – первый этаж проекта полностью отведен для коммерческой недвижимости. Готовая инфраструктура буквально под рукой.
История дома на Чижевского служит хорошим подтверждением надежности застройщика – он был сдан в срок и в точности таким, как и задумывалось.

Как уже говорилось выше, своевременная сдача домов – фирменный почерк ФСК «Лидер». Во многом этого удалось добиться потому, что компания сама является инвестором своих проектов. Это значит, что ФСК «Лидер» не зависит ни от кого – ни от внутренних, ни от внешнеэкономических факторов. Проект застройщик в любом случае завершит.

Помимо этого, ФСК «Лидер» известен тем, что всегда предлагает оригинальные решения. О каком бы проекте «Лидера» ни шла речь, это всегда сочетание современного дизайна и проверенных технологий. Надежность компании и ее репутация уже давно не вызывает сомнений ни у специалистов рынка, ни у рядовых клиентов, а значит откладывать покупку квартиры в долгий ящик нет причин.
Контакты
Офис продаж:
г. Калуга, ул. Московская, дом 63
Телефон: +7 (4842) 59-51-20
График работы:
ежедневно с 9:00 до 21:00
Проектная декларация опубликована сайте www.fsk-lider.ru


Этот жилой квартал расположен в живописном месте спального района города Калуги «Силикатный» на улице Изумрудной. Он представляет собой идеальное место для проживания, где все удобства городской квартиры совмещены со спокойствием загородной жизни.

Проект застройки включает в себя 10 многоквартирных жилых домов высотой в 3 этажа и детский сад на 40 мест.

Основная идея проекта – создание жилого квартала в уютном, тихом, далеком от городской суеты месте. Проектируемая территория оснащена всем необходимым для комфортного проживания: детские и спортивные площадки, площадки для хозяйственных и бытовых нужд.
Инфраструктура микрорайона включает в себя полный комплект: общеобразовательная школа, муниципальные и частные детские сады, магазины, мини-рынок. Неподалеку располагается река и сосновый бор. Проект застройки предусматривает благоустройство и озеленение территории.

Также на территории жилого квартала предусмотрена вместительная парковка и площадки для занятий спортом, отдыха детей и взрослых.

Неоспоримым преимуществом этого места является низкая плотность застройки микрорайона. Небольшое количество жильцов в малоэтажном доме и низкий уровень шума обеспечивают удобство и комфорт проживания.

В «Изумрудной долине» совершенно иная экологическая ситуация, нежели в центре города среди высотных домов. Здесь небольшое количество автотранспорта, а значит меньше проблем с поиском парковочного места, свежий воздух, привлекательный природный ландшафт. Уровень безопасности в таком квартале гораздо выше.

Конструкцией домов предусмотрены широкие возможности по перепланировке и объединению квартир. Дополнительным преимуществом малоэтажного дома является индивидуальное поквартирное отопление, что позволяет не только регулировать температуру воздуха в зависимости от индивидуальных предпочтений, но и экономить на коммунальных платежах.

В жилом комплексе представлены:

  • 1-комн. квартиры площадью 39,19 м2 и стоимостью от 1 606 790 руб.;
  • 2-комн. квартиры площадью 59,43 м2 и стоимостью от 2 377 200 руб.
Стоимость кв.м от 40 000 руб.
Контакты
Офис продаж:
г. Калуга, ул. Суворова, 124, 3 этаж
Телефоны:
Отдел продаж: +7 (910) 527-72-82
Секретарь: +7 (4842) 27-15-11
E-mail: nellidam@ya.ru
Cайт: kzk-kaluga.ru
Группа ВК: Изумрудная долина

График работы:
будни с 9:00 до 22:00
Проектная декларация опубликована сайте kzk-kaluga.ru/