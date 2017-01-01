ТОП новостроек Калуги и Обнинска

Инфраструктура микрорайона включает в себя полный комплект: общеобразовательная школа, муниципальные и частные детские сады, магазины, мини-рынок. Неподалеку располагается река и сосновый бор. Проект застройки предусматривает благоустройство и озеленение территории.
Также на территории жилого квартала предусмотрена вместительная парковка и площадки для занятий спортом, отдыха детей и взрослых.
Неоспоримым преимуществом этого места является низкая плотность застройки микрорайона. Небольшое количество жильцов в малоэтажном доме и низкий уровень шума обеспечивают удобство и комфорт проживания.
В «Изумрудной долине» совершенно иная экологическая ситуация, нежели в центре города среди высотных домов. Здесь небольшое количество автотранспорта, а значит меньше проблем с поиском парковочного места, свежий воздух, привлекательный природный ландшафт. Уровень безопасности в таком квартале гораздо выше.
Конструкцией домов предусмотрены широкие возможности по перепланировке и объединению квартир. Дополнительным преимуществом малоэтажного дома является индивидуальное поквартирное отопление, что позволяет не только регулировать температуру воздуха в зависимости от индивидуальных предпочтений, но и экономить на коммунальных платежах.
В жилом комплексе представлены:
- 1-комн. квартиры площадью 39,19 м2 и стоимостью от 1 606 790 руб.;
- 2-комн. квартиры площадью 59,43 м2 и стоимостью от 2 377 200 руб.
Стоимость кв.м от 40 000 руб.