ТОП новостроек Калуги и Обнинска

Новый корпус возводится в некотором отдалении от других домов ЖК «Молодежный», на улице Солнечный бульвар. Отсюда пара минут пешком до лесопарковых зон и все те же 10 минут на общественном транспорте до центра города.



Дом возведен по монолитно-кирпичной технологии. Нынешние жильцы «Молодежного» отмечают, что все преимущества такого исполнения – тепло, звукоизоляция, уют – ощущаются в полной мере.



В корпусе №18 наряду со стандартными инженерными решениями, вроде двойных теплосберегающих стеклопакетов, применены и оригинальные, например, горизонтальная разводка отопления. Это очень важный нюанс, ведь благодаря ему трубы можно спрятать под пол, что сильно облегчит ремонт и дизайнерское оформление квартиры.



Вообще же, планировки, представленные в 18-м корпусе, располагают к творческому самовыражению. Все квартиры независимо от площади выглядят просторными и светлыми, а простые формы помещений позволят создать интерьер в любом стиле.



- Но, конечно, прежде чем приступать к декору, квартиру нужно купить, и здесь «Молодежный» раскрывает еще одно свое преимущество – цены тут и так весьма демократичные, а на старте продаж и вовсе – заманчивые, - говорит застройщик. - Сейчас в 18-м корпусе можно купить квартиру всего за 1,4 млн. рублей. Есть квартиры и подороже, и побольше – двух-, трех- и четырехкомнатные. Если в вашей молодой семье планируется пополнение, помните – «Молодежный» строится именно для вас.

