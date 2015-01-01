- Сантехнику нужно выбирать исходя из габаритов помещения и разводки труб. Поняв, каких размеров у вас могут быть ванна, унитаз и раковина, вы существенно сузите круг поиска и сэкономите время. Выбор сейчас очень велик, много производителей, много материалов, много конструкций, при этом цены на качественные изделия примерно одинаковы и от материалов не сильно зависят, так что не стесняйтесь обращаться к консультантам, они помогут разобраться, что к чему.



Например, душевые кабины уже не в моде – все чаще люди просто делают поддон и ставят ограждения из стекла или других материалов. Получается гораздо дешевле, чем покупать целую кабину. Если говорить о ваннах, то сейчас в моде камень. Российские производители научились делать их достаточно качественно, так что цены на такие ванны уже не кусаются.



Акриловые ванны тоже из моды не выходят – они бывают самых разных габаритов и их очень просто вписать в ванную комнату любых размеров. А вот чугун сейчас спросом не пользуется: ванны из этого материала в основном китайского производства, и качество их оставляет желать лучшего. Что касается унитазов, то здесь, к сожалению, отечественные изделия отстают по надежности и долговечности от зарубежных.



