Советы калужанам от специалистов одного из крупнейших строймаркетов Калуги.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал о собственном доме, представлял, каким он будет: где расположен, сколько комнат, кирпич или брус.
В помощь тем, кто планирует воплотить свою мечту в реальность, мы собрали советы специалистов из крупнейшего строительного торгового центра Калуги «Новый дом».
Что на самом деле кроется за «34 классом» ламината ? Почему двери из современных материалов лучше обычных деревянных? Какие бывают виды потолков? В чем преимущества деревянных домов? Какой стиль выбрать для своей квартиры? Почему чугунные ванны уходят в прошлое, а каменные становятся доступнее?
На эти и многие другие вопросы вы найдёте ответы ниже.
«ДЕТИНЕЦ», УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «НОВЫЙ ДОМ» : ДОМА НАДО СТРОИТЬ НА ВЕКА
компания «Детинец», уличная площадка ТЦ «Новый дом»
Строить нужно сразу хорошо
- Деревянный дом имеет массу преимуществ. Дерево - экологически чистый материал, который безопасен для здоровья и при этом прекрасно сохраняет тепло. Дома из дерева строятся быстро. За 19 лет работы мы отработали возведение срубов до мелочей, в среднем на строительство дома у нас уходит не больше трех недель.
Еще неделя нужна на отделку и подключение коммуникаций. Всего месяц - и у вас есть собственный дом, готовый к заселению. По цене он будет дешевле чем «двушка» в какой-нибудь новостройке, а по площади больше. Многие наши клиенты сейчас строят дачные дома с прицелом на круглогодичное проживание, это очень правильный подход. Современные материалы и технологии, которые мы используем в работе, позволяют быстро построить дом готовый к холодам, без существенного удорожания.
Владимир Лобаков.
Компания «Детинец», уличная площадка ТЦ «Новый дом»
СОВЕТ
Не экономьте на строительстве и техническом оснащении дома. Мебель можно докупить потом, а дом нужно сразу строить хорошо и на века. Мы так и делаем, так что обращайтесь к профессионалам
«ЗАОКСКИЕ ПИТОМНИКИ», УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «НОВЫЙ ДОМ»: ПОДСКАЖЕМ, КАКИЕ РАСТЕНИЯ ЛЕГКО ВЫРАСТИТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМПАНИЯ «ЗАОКСКИЕ ПИТОМНИКИ», уличная площадка ТЦ «Новый дом»
Зеленые топиарии можно делать своими руками
- Пространство вокруг дома создает уют и комфорт для жизни человека. Разработка ландшафта участка - это не только озеленение земельной площади травами, цветами и плодовыми деревьями. Для ярких и выразительных композиций мастера ландшафтного дизайна рекомендуют сочетать самые разнообразные элементы и материалы.
Корни деревьев, кора, искривленные коряги, камень, металл, ландшафтная искусственная трава - из всего этого можно сотворить оригинальные садовое украшения. Эстетичные бордюры, парапеты для деревьев, цветочные клумбы, кашпо, обрамления оранжереи, извилистые дорожки, топиарии, сад-рутарий великолепно вписываются в любой ландшафт и становятся изюминкой каждого сада.
Наталья Ермолаева,
компания «Заокские питомники», уличная площадка ТЦ «Новый дом».
СОВЕТ
Великолепно подчеркнет и украсит территорию искусственное освещение. Декоративные фонари всегда отличаются своим оригинальным видом. К примеру, чтобы осветить декоративный водоём, применяют плавающий шар. Красиво смотрятся уличные светильники, которые установлены внутри небольших архитектурных форм. Таким образом, подсвечиваются фонтаны, скульптуры, кашпо, различные вазы.
КУХНИ OLIVIA, ТЦ «НОВЫЙ ДОМ», ОТДЕЛ Ж5: ВСЁ О КУХНЯХ В КВАРТИРАХ-СТУДИЯХ И НЕ ТОЛЬКО В НИХ
КУХНИ OLIVIA, ТЦ «Новый дом», отдел Ж5
«Кухонное ателье» кроит гарнитуры на заказ
- Сейчас большой популярностью пользуются квартиры-студии, в которых гостиная не отделена стеной от кухни, поэтому клиенты часто хотят, чтобы в этих двух зона у них стояла мебель с одинаковыми фасадами. Возможности нашего салона это позволяют.
Мы своего рода кухонное ателье – собираем кухни по индивидуальным проектам и под любые размеры из материалов лучших производителей. Сейчас выгодное и, соответственно, самое популярное предложение это серия optima от известной компании «Наша марка». В этой серии прочные корпусы сочетаются с красивыми и практичными фасадами.
Здесь представлены все самые актуальные направления дизайна – минимализм, лофт, кантри. Здесь множество вариантов фасадов (в том числе антивандальных), качественная фурнитура компании Blum, есть возможность подобрать фурнитуру, словом – для самых требовательных дизайнеров. Сейчас покупатели приходят к нам в магазин, уже зная, чего хотят, и мы готовы эти желания выполнять.
Татьяна Цыбина,
кухни Olivia, ТЦ «Новый дом», отдел Ж5
СОВЕТ
При покупке кухонного гарнитура обращайте внимание на качество исполнения корпуса. Внешний вид очень важен, но если корпус выполнен из материала невысокого качества, крепеж фурнитуры будет разбалтываться, и даже самый красивый фасад ситуацию не спасет.
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ МАРИЯ ПОЖАРСКАЯ, ТЦ «НОВЫЙ ДОМ», ОТДЕЛ Д 5: ПОВТОРИТЬ КАРТИНКУ В ЖУРНАЛЕ - НЕ ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ ИНТЕРЬЕР
мария пожарская, ТЦ «Новый дом», отдел Д 5
Стены не должны кричать
- Содержание должно соответствовать форме, так что если строите дом, то внешний облик здания должен сочетаться с отделкой внутренних помещений. Поэтому дизайнера интерьера нужно подключать к работе над проектом одновременно с архитектором. Даже если вы твердо решили делать все сами, поговорите с профессионалами, они помогут вам избежать ошибок.
Повторить картинку из журнала - не значит создать интерьер. Сейчас в моду входит art deco - стиль «ревущих двадцатых», если точнее, его современная интерпретация. Присущие стилю смелые геометрические формы, полутона и роскошь текстур, удачно переплетаются с современными технологиями и материалами.
Стиль Лофт по-прежнему актуален, но многим он уже наскучил. Так что не стремитесь создать в доме один строгий стиль – это требует не только больших усилий, но и определенного душевного состояния. Стиль вашей квартиры должен соответствовать вашему стилю жизни.
Мария Пожарская,
дизайнер интерьеров, ТЦ «Новый дом», отдел Д 5
СОВЕТ
Отделка стен не должна быть кричащей. Стены - это фон. Здесь больше подойдут спокойные, нейтральные тона с природной фактурой камня или дерева. Выбор таких материалов сейчас очень велик. А ярких элементов вы всегда можете добавить – картины, шторы, подушки – все это гораздо проще поменять, чем отделку стен.
«САНТЕХНИКА & ПЛИТКА», ТЦ «НОВЫЙ ДОМ», ОТДЕЛ А10: ЦЕНЫ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫ
магазин «Сантехника & плитка», ТЦ «Новый дом», отдел А10
Душевые кабины - это прошлый век
- Сантехнику нужно выбирать исходя из габаритов помещения и разводки труб. Поняв, каких размеров у вас могут быть ванна, унитаз и раковина, вы существенно сузите круг поиска и сэкономите время. Выбор сейчас очень велик, много производителей, много материалов, много конструкций, при этом цены на качественные изделия примерно одинаковы и от материалов не сильно зависят, так что не стесняйтесь обращаться к консультантам, они помогут разобраться, что к чему.
Например, душевые кабины уже не в моде – все чаще люди просто делают поддон и ставят ограждения из стекла или других материалов. Получается гораздо дешевле, чем покупать целую кабину. Если говорить о ваннах, то сейчас в моде камень. Российские производители научились делать их достаточно качественно, так что цены на такие ванны уже не кусаются.
Акриловые ванны тоже из моды не выходят – они бывают самых разных габаритов и их очень просто вписать в ванную комнату любых размеров. А вот чугун сейчас спросом не пользуется: ванны из этого материала в основном китайского производства, и качество их оставляет желать лучшего. Что касается унитазов, то здесь, к сожалению, отечественные изделия отстают по надежности и долговечности от зарубежных.
Андрей Нефедов,
магазин «Сантехника & плитка», ТЦ «Новый дом», отдел А10
СОВЕТ
Ванная комната самая дорогая в квартире. Замена сантехники - очень затратное дело, так что ее с самого начала нужно подбирать так, чтобы работала долго, и менять не пришлось.
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«НЕМЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» И «ЭЛЕКТРОКОМ», ТЦ «НОВЫЙ ДОМ», 1-й ЭТАЖ, ОТДЕЛЫ Б2, А8: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ И ПОТРЕБЛЯЮТ МАЛО, И РАБОТАЮТ ДОЛГО
магазины «Немецкая электротехника» и «Электроком», ТЦ «Новый дом», 1-й этаж, отделЫ Б2, А8
Только светодиоды!
- Если вы не специалист, то при прокладке электрических сетей в вашем доме обратитесь к профессиональному электрику. Пусть он составит план, сделает разводку, посчитает нагрузки. Оставьте себе самое приятное – выбор розеток, люстр, светильников.
Освещение в современном доме должно быть светодиодным. Такие светильники и лампы потребляют очень мало электроэнергии и работают очень долго. И не думайте, пожалуйста, что светодиод - это обязательно холодный белый свет. В нашем ассортименте есть лампы разной теплоты и температуры свечения.
На кухне можно повесить рабочий холодный свет, в комнате для отдыха более теплый, желтоватый. Более того, сегодня есть светильники, которые позволяют менять и температуру свечения, и яркость.
Дмитрий Есьман,
магазины «Немецкая электротехника» и «Электроком»,ТЦ «Новый дом», 1-й этаж, отделы Б2, А8
СОВЕТы
1. Розетки и свет должны питаться из разных автоматов, если требуется ремонт и замена розетки, свет будет работать.
2. При прокладке электрических сетей ставьте белые или бежевые розетки, а цветные рамки к ним подбирайте уже после отделки стен.
3. В хороших магазинах продавцы помогут вам рассчитать количество светильников исходя из размера помещения и норм освещенности.
4. Не пытайтесь самостоятельно сделать подсветку рабочей зоны на кухне из светодиодной ленты и профиля. Купите один из множества готовых вариантов такой подсветки – получится намного дешевле.
компания «Олимп паркета», ТЦ «Новый Дом», отдел А9
Не ведитесь на уловки маркетологов
- Полы из натуральной древесины всегда в моде, но при выборе напольного покрытия надо ориентироваться на назначение помещения, где планируется его укладка.
Помещения делятся на жилые (комнаты) и нежилые (кухня, санузел, прихожая). Они различаются уровнем влажности, проходимостью и рядом других характеристик . Полы из чистого дерева дают особое тепло и уют, могут быть покрыты как маслом так и лаком в зависимости от проходимости помещения, но очень чувствительны к перепадам температуры и повышенной влажности.
Ламинат в свою очередь гораздо долговечнее и проще в эксплуатации, а выбор древесных рисунков у нас просто огромен – сосна, дуб, красное дерево – любые оттенки и фактуры. То же самое с покрытиями «под камень».
Какой бы стиль в дизайне интерьера вы ни выбрали, подобрать к нему красивое и долговечное покрытие можно всегда в нашем магазине.
Дмитрий Майоров,
компания «Олимп паркета», ТЦ «Новый дом», отдел А9
СОВЕТ
При выборе ламината отдавайте предпочтение продукции компаний, входящих в европейскую ассоциацию производителей ламината (EPLF). Всего их в мире 18, но в России представлено только 12. Эти компании дают гарантию – их напольные покрытия устойчивы к царапинам, влаге, истиранию и прослужат вам долго. Не гоняйтесь за мифическим «34-м классом» ламината, это выдумка китайских маркетологов.
«PROFILDOORS», ТЦ «НОВЫЙ ДОМ», ОТДЕЛЫ А6, А7: СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НУЖНЫ НЕ ДЛЯ УДЕШЕВЛЕНИЯ, А ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
компания «Profildoors», ТЦ «Новый Дом», отделЫ А6, А7
Хорошая дверь должна быть сделана из современных материалов
- Есть заблуждение, что хорошая дверь это дверь из деревянного массива без применения других материалов и элементов. Это средневековое заблуждение, о котором нужно забыть.
Современные материалы применяются не для удешевления производства, а для повышения прочности и износостойкости дверей. Например, полипропиленовая пленка, которую многие путают с покрытием ПВХ - а это разные вещи - не только позволяет придавать дверям самые разные оттенки и фактуру, это экологически чистое покрытие еще и защищает древесину от повреждений и влаги.
Такая дверь прослужит дольше, чем просто деревянная. Еще один важный конструктивный момент – хорошая дверь должна быть бескромочной. Эта технология полностью исключает проблемы отслаивания кромки и обеспечивает долгие годы высокоинтенсивной эксплуатации.
Абузар Искендеров,
компания «Profildoors», ТЦ «Новый дом», отделы А6, А7
СОВЕТ
При выборе входной двери большинство людей в первую очередь обращает внимание на ее прочность и надежность замков. Это, безусловно, важно, но в нашем климате ни в коем случае нельзя забывать о теплоизоляции. Хорошая входная дверь должна быть с термобарьером, он не впустит холод в дом и убережет наружную сторону двери от снежных наростов.
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«ПОТОЛКИ ПЛЮС», ТЦ «НОВЫЙ ДОМ», ОТДЕЛ Б6: ВЫБИРАТЬ ТИП ПОТОЛКА НАДО ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ЕГО ВЫСОТЫ
компания «Потолки плюс», ТЦ «Новый дом», отдел Б6
Потолки бывают не только натяжными
- Натяжные потолки, конечно, практичный и недорогой, но далеко не единственный вариант. Сейчас набирают популярность различные варианты подвесных потолков: реечные, кассетные и даже витражные.
Подвесные потолки на основе реек или кассет имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от остальных способов отделки. Благодаря своим характеристикам, они лучше всего подходят для отделки помещений с повышенной влажностью (ванные, столовые, бассейны). Многие специалисты в области отделки помещений заявляют, что реечный потолок в ванной комнате – наиболее оптимальное решение. Это объясняется материалом изготовления. Сталь, алюминий и некоторые виды ПВХ вполне хорошо переносят влажность. Кроме этого, реечные потолки — прочные и надежные конструкции, имеющие максимально длительный срок эксплуатации даже в самых сложных условиях.
Наряду с этим, они имеют эстетичный вид, множество цветов и фактур, сочетая которые можно добиться оригинального дизайна, гармонирующего с остальным интерьером помещения. Кроме того такие потолки монтируются очень легко - вы можете поменять цвет потолка за несколько часов.
Инна Серегина,
компания «Потолки плюс», ТЦ «Новый дом», отдел Б6
СОВЕТ
Выбирать типа подвесного потолка нужно отталкиваясь от высоты настоящего потолка. При применении реечных или кассетных конструкция потолок опустится минимум на три сантиметра, если же вы помещение позволяет выделить 10 и более сантиметров, можно задуматься над установкой сложного декоративного потолка со встроенными светильниками и витражами.
«ARTLINE», ТЦ «НОВЫЙ ДОМ», ОТДЕЛ Д11: СНАЧАЛА ШТОРЫ, А ПОТОМ УЖЕ КАРНИЗ
студия интерьерного декора «ArtLine», ТЦ «Новый дом», отдел Д11
Шторы это первое впечатление
- Оформление интерьера текстилем – один из последних этапов декорирования помещения. К этому этапу нужно подойти серьезно, так как текстиль в интерьере берет на себя много внимания. Шторами можно исправить многие ошибки в проектировании и отделке помещения, но можно и безнадежно испортить интерьер.
С чего же начать и какие советы можно дать по выбору текстиля? Самый распространенный вариант: вы хотите самостоятельно подобрать шторы, покрывала и т.д. В этом случае в первую очередь необходимо продумать способ крепления штор. Если это потолочный карниз, можно спроектировать нишу или сделать закладную в натяжном потолке. Если это карниз настенного крепления, необходимо удостовериться в отсутствии проводки над окном и т.д. Приступая к подбору ткани, рекомендуем взять с собой в магазин кусочки обоев, так как очень сложно по памяти перенести цвет ваших стен.
У нас большой выбор тканей, фурнитуры, карнизов. Говорить о моде на шторы сложно. Сейчас модно все (так же как и в одежде). Мы подбираем шторы в зависимости от стиля помещения, его цветового решения и пожеланий заказчика.
Ирина Шамаева,
студия интерьерного декора «Art Line», ТЦ «Новый дом», отдел Д11
СОВЕТ
Чтобы оформление окна было гармоничным, подбирайте сразу и карнизы, и ткани, и, если это необходимо, светозащиту.