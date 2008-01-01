Путеводитель по мечте
Как купить квартиру в новостройке в Калуге
Оцениваем ситуацию
Что происходит на рынке строящегося жилья Калуги
Проверяем надежность
По букве закона
Про деньги
Как решить финансовый вопрос
Выбираем квартиру
Новостройки Калуги,
на которые стоит обратить внимание
1
Оцениваем ситуацию
Что происходит на рынке строящегося жилья Калуги
Несмотря на общий спад в российской строительной отрасли, Калуга и Калужская область не утратили своей привлекательности для застройщиков.
В 2016 году общий объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство» по области составил 45 млрд 667 млн рублей.
Крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство» в 2016 году произведено работ и услуг на 22 млрд 686 млн рублей.

Сколько построили в Калужской области
в 2016 году
10 172
квартиры
736 400
квадратных метров многоэтажного жилья
347 400
квадратных метров индивидуального жилья
Экспертно о ситуации на рынке недвижимости
Сергей Мамонтов, эксперт риэлторской компании "Китеж"
Традиционно всех волнует, что же происходит с ценой. Она в эти зимние месяцы продолжала падать, но темпы падения были меньше, чем летом – 0,4% в месяц. Да, можно сделать вывод, что из отрицательного тренда формирования цены мы еще не выходим. Но, если тенденции спроса будут сохраняться , то можно уверенно прогнозировать, что цены развернутся и их падение остановится. Весна 2017 года будет определяющей. Если она будет хорошей, то рынок недвижимости из кризиса выйдет.
2
Проверяем надежность
По букве закона
Что нужно знать, чтобы принять участие в долевом строительстве
Основной документ, который защищает права участников долевого строительства, - это принятый в 2008 году федеральный закон №214 (ФЗ-214). Если вы решили стать дольщиком, тщательно изучите его.
В ФЗ-214 прописаны три законные схемы покупки жилья:
1. Участие в долевом строительстве.
2. Вступление в жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или жилищно-накопительный кооператив (ЖНК).
3. Покупка жилищного сертификата.
Сегодня большинство компаний работает по договорам долевого участия (ДДУ), хотя и форма ЖСК также встречается. Преимуществом ДДУ является то, что у дольщика есть возможность расторгнуть контракт и претендовать на возврат денег и неустойку, если застройщик не выполнит свои обязательства.

Покупка квартиры через ЖСК может обойтись дешевле, но при этой схеме застройщик имеет право в одностороннем порядке переносить срок сдачи жилого дома.
важно!
Никакой закон не защитит вас, если вы подходите к выбору застройщика безответственно!
Универсального рецепта, который железно гарантирует безопасность при покупке квартиры в строящемся доме, не существует. Но избежать участи обманутых дольщиков и не нарваться на долгострой можно, соблюдая определенные правила.
1. Попросите у застройщика пакет документов, подтверждающих законность строительства.
У работающей по закону компании должны быть:
  • разрешение на строительство;
  • документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок;
  • полис страхования гражданской ответственности застройщика. Продавать квартиры в строящихся объектах и заключать ДДУ застройщик может только при наличии страхового полиса.
  • проектная декларация, опубликованная в СМИ и (или) интернете. Застройщик должен сделать это за 14 дней до подписания договора с первым участником долевого строительства. Обратите внимание, на какое юрлицо оформлены право на земельный участок и разрешение на строительство. Крупные строительные компании могут создавать самостоятельные юрлица для каждого из своих проектов. Они должны быть указаны в проектных документах;
  • технико-экономическое обоснование проекта строительства объекта;
  • заключение государственной экспертизы проектной документации (не путать с проектной декларацией).
В 2015 году к 214-ФЗ была внесена поправка, согласно которой, заключая договор долевого участия в строительстве, нужно его застраховать в страховой компании, удовлетворяющей повышенным требованиям. Таких компаний всего 19, ознакомиться со списком можно на сайте ЦБ;
2. Прежде чем подписать договор долевого участия, попросите экземпляр для ознакомления и обратитесь с ним к юристу, специализирующемуся на сделках по недвижимости.
Правильный ДДУ должен содержать: определение конкретного объекта долевого строительства, срок передачи застройщиком объекта участнику долевого строительства, цену договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект долевого строительства.
3. Строительная организация должна иметь соответствующую деловую репутацию, опыт строительства и построенные объекты, о качестве которых можно получить отзыв.
Были ли у компании трудности при сдаче других объектов? Если компания пережила кризис 2008-2009 годов, достроила начатые объекты, выполнив обязательства перед дольщиками, значит, у нее есть опыт работы в трудных экономических условиях.
4. Убедитесь лично, что строительство начато и продолжается обещанными темпами.
Следуйте народной мудрости «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Даже если с документами все в порядке, обязательно посетите стройплощадку с промежутком в несколько недель и удостоверьтесь, что дом возводится.
5. Поинтересуйтесь у застройщика, в каких банках можно оформить ипотеку на квартиру.
Чем больше крупных банков согласно дать ипотеку на этот объект, тем надежнее компания. Прежде чем начинать работать с застройщиком, банк проводит тщательную процедуру проверки компании.
На что еще стоит обратить внимание при оценке застройщика?
Стоимость
квартиры
Если застройщик предлагает цены, существенно ниже, чем в среднем на рынке, то это повод задуматься: а все ли в порядке у компании, с объектом и т.д. Но! Очень часто застройщики проводят скидочные акции, чтобы стимулировать спрос покупателей. В этом случае низкая цена не повод для беспокойства.
Другие виды деятельности застройщика
Если это компания полного производственного цикла (имеет собственное производство стройматериалов, занимается проектированием, генподрядом), то она может контролировать себестоимость, сроки строительства и не зависеть от подрядчиков и их финансового состояния.
География
строительства
Один дом в списке работ застройщика - не показатель надежности. Больше доверия вызывает компания, которая реализует проекты в разных сегментах недвижимости (жилье эконом-класса, элитная недвижимость; многоэтажное жилье, коттеджи), в разных районах города, области и даже за ее пределами. Это говорит о том, что она может работать в любых условиях, у нее нет финансовых проблем и с властями.

Экспертно о ситуации на рынке недвижимости
Сергей Мамонтов, эксперт риэлторской компании "Китеж"
- При выборе застройщика все имеет значение: и опыт, и сданные объекты, и качество строительства, и соблюдение сроков сдачи домов, и благоустройство территории. У каждой компании есть свои особенности, свой взгляд на фасады домов и планировки квартир.

Важно также задуматься на будущее: для кого и для чего покупается квартира. Адекватно оценить свои потребности и соответствие будущего жилья жизненным планам.
3
Про деньги
Как решить финансовый вопрос
Выгодно ли покупать жилье в кризис
Покупая квартиру, мы взвешиваем все «за» и «против» с житейской точки зрения. Обыватель думает так: «Можно будет сдавать ее, пусть небольшой, но гарантированный доход. Можно перепродать более выгодно, если сделать хороший ремонт. Да если даже квартира будет простаивать, мы обеспечим жильем детей». Но сегодня сложилась иная экономическая ситуация. Насколько выгодно во время кризиса вкладывать в жилую недвижимость?

Специалисты считают, что сейчас идеальное время для покупки квартиры. Те, у кого были сбережения, вложили деньги в недвижимость еще в начале кризиса, из-за невысокого спроса цены стали ниже, чем обычно. Кроме того участники рынка регулярно проводят маркетинговые акции, чтобы стимулировать покупателей.
Экспертно о ситуации на рынке недвижимости
Сергей Мамонтов, эксперт риэлторской компании "Китеж"
С начала года банки прекратили прием заявок на льготное ипотечное кредитование. После прекращения действия программы государственного субсидирования ставки банков выросли на 1–1,5%. Сейчас у ведущих банков ставки на уровне 12–13 %, при этом в некоторых банках минимально требуемый размер первоначального взноса уменьшился до 15 %.

В то же время говорить о существенном падении спроса не стоит. Некоторые банки и без участия государства сегодня предлагают жилищные кредиты под более низкие проценты даже в соотношении с теми, которые выдавались по госпрограмме. Кроме того многие застройщики разработали свои собственные системы скидок и рассрочек платежей.
Стоит ли брать ипотеку
Только 5% россиян могут себе позволить купить жилую недвижимость за наличные деньги. Для большинства же единственная возможность приобрести жилье - ипотека.

Сегодня банки предлагают кредиты на покупку как первичного, так и вторичного жилья.

Ипотечный кредит – это тяжелое бремя для семейного бюджета. Поэтому прежде чем взять ипотеку, нужно реально оценить свои возможности. Во-первых, нужно учесть, индексируется ли ваша зарплата. Если инфляция будет расти, а ваши доходы нет, то вы не сможете выполнить обязательства перед банком.

Во-вторых, брать ипотеку нужно в той валюте, в которой получаете доход. На наших глазах пример валютных ипотечников, которые из-за роста доллара вынуждены совершать несоразмерные с доходом выплаты по кредиту.

Однако эксперты советуют в нынешних реалиях воспринимать ипотеку как дополнительную помощь. Например, сначала купить новую квартиру по программе ипотечного кредитования, а затем продать старую и досрочно погасить кредит. Либо продать однокомнатную и, добавив заемных средств, купить двухкомнатную.

Некоторые застройщики предлагают оплату жилья в рассрочку. Так как сроки выплат ограниченные, а платежи слишком большие, воспользоваться этой возможностью советуют тем покупателям, кто в ближайшее время ожидает поступления крупной суммы денег.
Как сэкономить
Воспользоваться льготами для «своих»
Очень часто банки делают выгодные предложения для своих вкладчиков и обладателей зарплатных карт, предлагая сниженные ставки по ипотеке.
Использовать маткапитал
По статистике, большинство россиян вкладывают используют средства материнского капитала в ипотеку. В 2016 году маткапитал составит чуть более 453 тысяч рублей..
Вернуть 13% от выплаченной суммы
Оформив налоговый вычет (не больше 260 тысяч рублей). При покупке квартиры в ипотеку можно вернуть и налоговый вычет с процентов, выплаченных банку.
Воздержаться от ипотеки с низким первым взносом
Чем меньше возьмете у банка, тем легче будет рассчитываться.
Социальные категории
Проверить, не относитесь ли вы к категориям населения подпадающим под программы по улучшению жилищных условий (социальная ипотека, «Расселение аварийного жилья», военная ипотека и др.)
Скидки. Акции. Распродажи
Возможность сэкономить при покупке квартиры представляется во время проведения банками, застройщиками и агентствами недвижимости маркетинговых акций. Все акции делятся на сезонные (лето, новогодние, весенние праздники), стартовые (действуют на начальном этапе продаж) и постоянные. К последним относятся, например, скидки при единовременной оплате.
Обращаться ли к риелтору
Предложений нового жилья сегодня много. Разобраться покупателю самому во всем не просто. Кто например задумывается о том, что будет рядом с новым домом через год, через 5 лет, где будут основные магистрали, где школы, дет.сады, а где парки, магазины. Какие будут коммунальные платежи, в каких домах они меньше в каких больше? Всё это вопросы к риэлтору. Он поможет выбрать застройщика, объект, собрать пакет документов и даже получить скидку с ипотеки.

К примеру, в АН "Китеж" имеется единая база новостроек Калуги со всеми актуальными на сегодняшний день предложениями. В одном месте человек может сравнить разные варианты планировок, оценить преимущества и недостатки всех строящихся жилых кварталов и отдельных новостроек.

Еще одно преимущество - с одним менеджером можно предварительно оценить все интересующие вас калужские новостройки, выбрать наиболее интересные, и непосредственно их посетить не бегая по различным офисам продаж.
Экспертно о ситуации на рынке недвижимости
Сергей Мамонтов, эксперт риэлторской компании "Китеж"
Обратившись в Агентство, можно реально сэкономить.
К примеру, для наших клиентов некоторые банки-партнеры делают скидки на процентные ставки по ипотечным кредитам.

Клиентам агентства "Китеж" застройщики могут делать дополнительные скидки, поэтому конечная цена за квартиру в новостройке может быть даже ниже, чем вы ожидали.

И при этом для наших клиентов услуги агентства БЕСПЛАТНЫ!
4
Выбираем квартиру
Новостройки Калуги, на которые следует обратить внимание
Сегодня в Калуге строится много жилья на любой вкус и кошелек. Дома возводятся в разных районах города. Мы вам предлагаем квартиры от одного из наиболее крупных и надёжных застройщиков федерального уровня.
ЖК «Молодёжный»
современные новостройки от ФСК «Лидер», которые станут истинной находкой для всех, кто решил стать обладателем удобной, современной квартиры в Калуге.
Сегодня в продаже три корпуса (5, 31 и 32) Дома находятся на завершающей стадии строительства.

Современные квартиры представлены в 5 корпусе.

Идут продажи комфортных квартир в 31 корпусе.

В наличии качественные квартиры в новом 32 корпусе.

Все дома ЖК «Молодёжный» переменной этажности, построены из современных материалов по проверенным кирпично-монолитным технологиям.

Преимущество ЖК «Молодёжный» - продуманная инфраструктура. Школа, детские сады и удобная транспортная развязка существовали тут и ранее. А теперь жителей комплекса будет радовать то, что в цокольных этажах домов расположились помещения соцкультбыта: офисные площади, банк, нотариальная контора и юридическая консультация, салоны красоты, магазины.

ЖК «Молодёжный» находится на возвышении, поэтому из окон открывается вид на лес и речку Киевку.

Прибавьте сюда заасфальтированные подъезды к домам, благоустроенную территорию с пешеходными дорожками и газоном, православный храм, построенный по просьбе жителей комплекса, – и вы получите картину практически идеальной жизни среднестатистического горожанина.
ФСК «Лидер» надёжный застройщик, который строит качественные комплексы более 10 лет. За время своей работы компания создала новый формат жилья «UP-кварталы».

Транспортная доступность, огороженная территория, сервис услуг UP-365, современная система безопасности. UP-кварталы – это жильё с элементами бизнес-класса по доступной цене. Всего 5 шагов отделяет покупателей ФСК «Лидер» от их мечты.
Пять шагов к покупке квартиры
Звоните!
Все, кто желает приобрести жильё в комфортном и современном комплексе, имеют возможность узнать все подробности по телефону: +7 (4842) 59-51-20.
Приходите в офис продаж!
Офис продаж расположен по адресу: г. Калуга, Солнечный бульвар, 4
KalugaWeb Top20