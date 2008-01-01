Экспертно о ситуации на рынке недвижимости
Сергей Мамонтов, эксперт риэлторской компании "Китеж"
Традиционно всех волнует, что же происходит с ценой. Она в эти зимние месяцы продолжала падать, но темпы падения были меньше, чем летом – 0,4% в месяц. Да, можно сделать вывод, что из отрицательного тренда формирования цены мы еще не выходим. Но, если тенденции спроса будут сохраняться , то можно уверенно прогнозировать, что цены развернутся и их падение остановится. Весна 2017 года будет определяющей. Если она будет хорошей, то рынок недвижимости из кризиса выйдет.