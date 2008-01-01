Стоит ли брать ипотеку

Только 5% россиян могут себе позволить купить жилую недвижимость за наличные деньги. Для большинства же единственная возможность приобрести жилье - ипотека.



Сегодня банки предлагают кредиты на покупку как первичного, так и вторичного жилья.



Ипотечный кредит – это тяжелое бремя для семейного бюджета. Поэтому прежде чем взять ипотеку, нужно реально оценить свои возможности. Во-первых, нужно учесть, индексируется ли ваша зарплата. Если инфляция будет расти, а ваши доходы нет, то вы не сможете выполнить обязательства перед банком.



Во-вторых, брать ипотеку нужно в той валюте, в которой получаете доход. На наших глазах пример валютных ипотечников, которые из-за роста доллара вынуждены совершать несоразмерные с доходом выплаты по кредиту.



Однако эксперты советуют в нынешних реалиях воспринимать ипотеку как дополнительную помощь. Например, сначала купить новую квартиру по программе ипотечного кредитования, а затем продать старую и досрочно погасить кредит. Либо продать однокомнатную и, добавив заемных средств, купить двухкомнатную.



Некоторые застройщики предлагают оплату жилья в рассрочку. Так как сроки выплат ограниченные, а платежи слишком большие, воспользоваться этой возможностью советуют тем покупателям, кто в ближайшее время ожидает поступления крупной суммы денег.

