ТОП-3 фитнес-клубов Калуги

«Атмосфера» — уникальный спортивный комплекс с отличным сервисом, где каждый найдет для себя все необходимое для поддержания здоровья, красоты и хорошего настроения.



В «Атмосфере» найдут себе занятие настоящие мужчины – на цокольном этаже располагается бойцовская зона.



На первом этаже комплекса расположена зона первичного приема посетителей, гардероб, а также раздевалки и душевые. Здесь же – детский бассейн с аттракционами и бассейн для взрослых 25 м на пять дорожек, сауна, хамам, соляная комната, солярий. Для очистки воды бассейнов в «Атмосфере» используются современные итальянские автоматизированные системы и ультрафиолетовое обеззараживание.



На третьем этаже находятся три зала групповых занятий фитнесом и другими групповыми программами, а также студии персональных тренировок и залы для занятий детских групп, детский центр. К услугам клиентов фитнес-клуба более 50 видов групповых программ, среди которых – аэробные классы, интервальные, силовые и танцевальные программы, йога, пилатес, сайкл-студия.



На четвертом этаже расположен тренажерный зал площадью 850 кв.м с оборудованием последнего поколения ведущих мировых брендов PARAMOUNT, TRUE и других производителей фитнес-индустрии. Зонирование зала предусматривает кардиозону (15 беговых дорожек, эллиптические тренажеры, велотренажеры), зону свободных весов, зону нагружаемых тренажеров, зону функционального тренинга. Здесь же расположен кабинет спортивного тестирования, в котором вы можете определить уровень физической подготовленности, количество минералов, воды, жира, мышечной массы и др. характеристики с помощью аппарата для диагностики ключевых параметров тела – INBODY 770(пр-во Корея).



Кроме того, здесь расположен SPA- салон, в котором имеется массажный кабинет, процедурный кабинет эстетики лица и тела, парикмахерский зал, кабинеты маникюра и педикюра.



На всех 5 этажах фитнес-клуба бесплатный WI-FI, для безопасности клиентов предусмотрена автоматизированная система контроля доступа в помещения.



В 2016 году фитнес-клуб «Атмосфера» занял 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее спортивное сооружение для массового спорта.



В 2016 году в рамках проведения Всероссийского конкурса фитнес-клуб «Атмосфера» стал номинантом Национальной премии в области физической культуры и спорта и вошел в тройку лучших спортивных сооружений для массового спорта в Российской Федерации.

