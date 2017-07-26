ТОП-3 фитнес-клубов Калуги

Начните свой путь к здоровому и красивому телу с Agua Spa в пятизвездочном отеле Four Points by Sheraton Kaluga.
Вы можете выбрать индивидуальную клубную карту на 1, 3, 6 или 12 месяцев, вместе с которой Вы получаете множество привилегий:
- Бассейн, сауна, хамам, гидромассажная ванна и тренажерный зал в одной клубной карте
- Скидка 10% на услуги ресторана La Grillade, Hubble Bar и Agua Spa
- Специальные цены на аппаратную косметологию и массажи
- Возможность гостевых визитов
- Скидки на детские праздники в СПА
- Бесплатная консультация косметолога
- Скидки на детские массажи
- Комплиментарная парковка во время пребывания в Agua Spa
- Участие в клиентских вечеринках отеля
Индивидуальная карта - от 3600 рублей
Семейная клубная карта - от 8550 рублей