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ТОП-3 фитнес-клубов Калуги
Места, где можно подтянуть фигуру и избавиться от набранного за зиму
Несмотря на снег и холод, зима неумолимо приближается к своему концу. Ещё чуть-чуть и на улицы придёт тепло, а тёплые вещи отправятся в шкаф.

И сейчас самое время вспомнить о том, куда девать лишние килограммы, поднакопившиеся за зиму.

Как подтянуть свою фигуру и предстать перед окружающими ещё большей красавицей или красавцем?

Сегодня мы познакомим вас с тремя фитнес-клубами, где лучше сделать это.
20 минут в день

Как потратить 20 минут с максимальной пользой? Наверняка вы догадались. Одна персональная тренировка в электромиостимулирующем костюме в FIT-N-GO заменяет пару часов в спортивном зале или на пробежке. Как это попробовать? Запишитесь на пробную тренировку в студию FIT-N-GO на Гагарина, 13.

Вот 10 причин, чтобы прийти к нам:
  1. Эффективность (EMS-electric mio stimulation ориентирован на быстрый результат).
  2. Экономия времени (20-30 минут в студии FIT-N-GO, в спортзале вы тратите 2-3 часа).
  3. Индивидуальный подход (в зале будете только вы и тренер, никаких очередей, персональный подход).
  4. Отсутствие спортивной экипировки (в студии вам выдадут костюм, который будет прокачивать ваше тело, вам всего лишь нужно взять кроссовки).
  5. Подходит для людей в любой физической форме. Подходит для женщин, мужчин, спортсменов, людей элегантного возраста (anti-age effect). Исключены травмы.
  6. Результат достигается в десятки раз быстрее (за счет проработки всех групп мышц одновременно).
  7. Диагностика состава тела.
  8. Можно взять с собой ребенка (есть детский уголок и заботливый администратор).
  9. У нас всегда есть акции и специальные предложения.
  10. Перекус после тренировки - зеленое яблоко, чай.
  11. Персональные программы по питанию и сопровождение от спортивного нутрициолога.
  12. Мы любим наших гостей и дарим им улыбку и заботу!

Контакты
+7-930-750-80-50
ул. Гагарина, 13

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Более 50 программ

«Атмосфера» — уникальный спортивный комплекс с отличным сервисом, где каждый найдет для себя все необходимое для поддержания здоровья, красоты и хорошего настроения.

В «Атмосфере» найдут себе занятие настоящие мужчины – на цокольном этаже располагается бойцовская зона.

На первом этаже комплекса расположена зона первичного приема посетителей, гардероб, а также раздевалки и душевые. Здесь же – детский бассейн с аттракционами и бассейн для взрослых 25 м на пять дорожек, сауна, хамам, соляная комната, солярий. Для очистки воды бассейнов в «Атмосфере» используются современные итальянские автоматизированные системы и ультрафиолетовое обеззараживание.

На третьем этаже находятся три зала групповых занятий фитнесом и другими групповыми программами, а также студии персональных тренировок и залы для занятий детских групп, детский центр. К услугам клиентов фитнес-клуба более 50 видов групповых программ, среди которых – аэробные классы, интервальные, силовые и танцевальные программы, йога, пилатес, сайкл-студия.

На четвертом этаже расположен тренажерный зал площадью 850 кв.м с оборудованием последнего поколения ведущих мировых брендов PARAMOUNT, TRUE и других производителей фитнес-индустрии. Зонирование зала предусматривает кардиозону (15 беговых дорожек, эллиптические тренажеры, велотренажеры), зону свободных весов, зону нагружаемых тренажеров, зону функционального тренинга. Здесь же расположен кабинет спортивного тестирования, в котором вы можете определить уровень физической подготовленности, количество минералов, воды, жира, мышечной массы и др. характеристики с помощью аппарата для диагностики ключевых параметров тела – INBODY 770(пр-во Корея).

Кроме того, здесь расположен SPA- салон, в котором имеется массажный кабинет, процедурный кабинет эстетики лица и тела, парикмахерский зал, кабинеты маникюра и педикюра.

На всех 5 этажах фитнес-клуба бесплатный WI-FI, для безопасности клиентов предусмотрена автоматизированная система контроля доступа в помещения.

В 2016 году фитнес-клуб «Атмосфера» занял 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее спортивное сооружение для массового спорта.

В 2016 году в рамках проведения Всероссийского конкурса фитнес-клуб «Атмосфера» стал номинантом Национальной премии в области физической культуры и спорта и вошел в тройку лучших спортивных сооружений для массового спорта в Российской Федерации.
Контакты
ул. Генерала Попова, д.15
+7(4842)926-606
Сайт: www.atmosphere-club.ru
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Мир гармонии, красоты и здоровья Agua SPA

Начните свой путь к здоровому и красивому телу с Agua Spa в пятизвездочном отеле Four Points by Sheraton Kaluga.

Вы можете выбрать индивидуальную клубную карту на 1, 3, 6 или 12 месяцев, вместе с которой Вы получаете множество привилегий:

  • Бассейн, сауна, хамам, гидромассажная ванна и тренажерный зал в одной клубной карте
  • Скидка 10% на услуги ресторана La Grillade, Hubble Bar и Agua Spa
  • Специальные цены на аппаратную косметологию и массажи
  • Возможность гостевых визитов
  • Скидки на детские праздники в СПА
  • Бесплатная консультация косметолога
  • Скидки на детские массажи
  • Комплиментарная парковка во время пребывания в Agua Spa
  • Участие в клиентских вечеринках отеля

Индивидуальная карта - от 3600 рублей
Семейная клубная карта - от 8550 рублей
Контакты
ул. Академика Королёва, д.16
2-й этаж отеля Four Points by Sheraton Kaluga
+7 (4842) 500-000
+7 (4842) 41-00-70
Сайт: www.fourpointskaluga.ru
AguaSpa: aguaspa.ru
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