Калуга от А до Я

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За 17 лет работына строительном рынке города тысячи калужан построили и обустроили свои уютные дома и квартиры.Но здесь есть не только все, что требуется для возведения стен и производства отделочных работ: кирпич, строительные смеси, плитка, сантехника, обои, напольные покрытия, люстры. «Русские гвозди» помогут и с обустройством приусадебного участка. Из 80 000 единиц качественного товара каждый выберет то, что нужно именно ему. Но, если вы ищете что-то совсем особенное, а этого нет в наличии – вам этот эксклюзив привезут на заказ!Для любимых клиентов команда «Русских гвоздей» разработает дизайн интерьера, поможет в выборе товара, доставит его до места. Согласитесь, когда все можно купить и заказать на одной площадке - это так удобно!Но все, кто делает ремонт, знают: одной только экономии времени в этом деле недостаточно. Поэтому в «Русских гвоздях» тщательно отслеживают цены и всегда предлагают конкурентную для города стоимость товаров. Постоянным клиентам дают возможность участвовать в бонусной программе «НаСТРОЕНИЕ».Вот и в эти выходные, 25-26 августа, по случаю Дня города в магазинах «Русские гвозди» вам подарят 23%-ную скидку на весь ассортимент. С праздником, дорогие калужане!