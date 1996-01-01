азбука калуги
Калуга от А до Я
25 августа наш город отпразднует своё 647-летие – хороший повод вспомнить самые яркие моменты, судьбы, места, людей и явления как из его истории, так и настоящего.
Анненки – один из микрорайонов Калуги. Он находится на юго-западе города, примерно в 10 с половиной километрах от центра. От города его отделяют Яченское водохранилище и Калужский бор.

Один из самых экологически чистых районов города
Здесь нет никаких промышленных производств, поэтому вместе с сосновым лесом и протекающей неподалеку рекой Окой микрорайон считается одним из самых экологически чистых и живописных в Калуге.

Название Анненки микрорайон получил по наименованию расположенной здесь деревни.

Несколько десятков частных домов сохранились до сих пор.
Еще одним знаковым местом в Калуге в последние годы стал фитнес-клуб «Атмосфера».

Это один из самых известных в Калуге спортивных комплексов премиум-класса для тех, кому важен качественный сервис. Здесь каждый найдет себе занятие по душе.
- Будьте спортивными и успешными! - такими словами фитнес-клуб «Атмосфера» поздравляет калужан с Днем города
Можно заниматься в просторном тренажерном зале с оборудованием от ведущих мировых производителей, современной вентиляцией и кондиционированием воздуха, в большой кардиозоне с панорамным остеклением, в зоне единоборств (татами, ринг для бокса, ринг для ММА), не забывая при этом периодически проходить фитнес-тестирование на аппарате InBody 770.

Здесь можно расслабляться в 25-метровом бассейне с современной системой очистки воды, в банном комплексе (хамам, сауна, соляная комната), в солярии и салоне красоты SPAтмосфера (комплексные программы по уходу за волосами, лицом и телом).

Участвовать в различных групповых программах в залах с профессиональным оборудованием, отдыхать в кафе-баре (разнообразное меню, кислородные и протеиновые коктейли, чайная карта), а юным гостям – посещать детский клуб, спортивные и развивающие программы для детей.

Кстати, для маленьких калужан в «Атмосфере» вскоре появится еще много интересного. Презентация новых направлений, на которую могут прийти все желающие, состоится уже 9 сентября в 10:00. Детей и их родителей порадуют концертная программа и открытые мастер-классы по направлениям: каратэ-до, смешанные единоборства, кикбоксинг, детская хореография, цирковая студия. Можно будет пообщаться с инструктором и сразу же записаться в группу.

Фитнес-клуб «Атмосфера» расположен по адресу: ул. Генерала Попова, 15.
Телефон: +7 (4842) 926-606.
Е-mail: info@atmosphere-club.ru
Сайт: atmosphere-club.ru
Березуйский овраг
Памятник природы регионального значения. Он расположен в самом сердце города. Название оврагу дала небольшая речка Березуйка, которая протекала по его дну.

Власти обещают, что скоро овраг станет частью центрального парка культуры и отдыха.
Овраг известен еще с XVI века, когда он был природной границей Калужской крепости. На крае оврага стояла часовня, построенная в 1823 году. По преданию, здесь был большой курган, в котором погребли калужан, погибших в Смутное время. Полагалось, что в этом месте было кладбище Покровской церкви. Сейчас на дне оврага стоят дома и расположен родник «Здоровец». Городские власти хотят, чтобы овраг стал частью нового парка, который разбили на месте рынка.
Воскресенская улица
Одна из красивейших и чуть ли не единственная сохранившаяся практически в первозданном виде улица Калуги – Воскресенская.

Пожалуй сама древняя и самая обветшавшая улица Калуги.
За фактуру её полюбили киношники, здесь проходили сьёмки многих фильмов. Краеведы изучили буквально каждый дом на улице. Благо, что их всего 34. Причём только три из них деревянные, все остальные - каменные.

Им по 200-250 лет. Самой же улице, по подсчётам историков, давно перевалило за 400.

Местные жители говорят, что у улицы своя неповторимая атмосфера и даже свои особые запахи.

На Воскресенской запрещены любые строительные работы и хозяйственная деятельность кроме реставрационной.
Гостиные ряды
Гостиный двор — памятник архитектуры со средневековыми готическими элементами и мотивами русского зодчества допетровского времени. Он строился почти 40 лет.

Одна из самых-самых достопримечательностей Калуги. К тому же недавно отремонтированная
Название «Гостиный двор» родилось от слова «гость» — богатый купец. На его месте когда-то располагалась торговая площадь. Ещё в XVII веке калужане прозвали её Красной.

Позже это место получило имя Старый торг, когда лавки переехали в район нынешнего Театрального сквера — на Новый торг.

Сейчас же Гостиный двор – это четырнадцать корпусов, расположенных таким образом, что площадь внутри них образует прямоугольник.

Здесь есть кафе, магазины и даже музеи.
Дуб-долгожитель
В городском парке живёт сказочный великан —дуб, которому не менее 500 лет. Говорят, что под его тенистыми кронами был сам Иван Грозный.

Одна из самых-самых достопримечательностей Калуги. К тому же недавно отремонтированная
По легенде, Иван Грозный приказал калужанам свято хранить дуб — защитника города.

Недалеко от дуба располагалась «Воеводская изба», где жили многие калужские военные начальники пограничного города-крепости на Оке.

В 1610 году целый год Калугой правил якобы воскресший сын царя Ивана Грозного — Лжедмитрий II с Мариной Мнишек.

Дворец самозванца был как раз рядом с калужским дубом. Несколько лет назад ведущие специалисты Центра древесных экспертиз исследовали дуб, заявив, что ему всего 132 года. Однако калужане уверены, что их расчёты ошибочны.
Екатерина II
Российская императрица побывала в Калуге в 1775 г. В честь приезда царственной особы калужане построили Московские ворота.

Царственная особа осталась о Калуге весьма приятного мнения.
Встречали в городе царственную особу со всеми почестями. Калужане преподнесли хлеб-соль.

Екатерина была в хорошем настроении. Она похвалила ворота, сказав, что ворота напоминают ей римскую арку Тита.

Калужские краеведы много лет добиваются увековечения этого знаменательного события.

То улицу Кирова предложат переименовать в проспект Екатерины II, то вместо памятника рабочему на Московской площади установить памятник императрице.
Ждамирово
Как только не называют Ждамирово: деревня, село, поселок. В последнее время все чаще - микрорайон. В 1996 году Ждамирово вошло в состав Калуги, до этого оно относилось к Ферзиковскому району.

Все чаще деревню Ждамирово называют микрорайоном.
Название неоригинальное, встречается в Тульской, Ульяновской областях. Еще с XVII века Ждамирово, а точнее село Калужка, стало местом, куда стекались богомольцы.

А все благодаря явлению чудотворной иконы Калужской Божией Матери. Согласно легенде, в 1748 году ее обнаружили в селе Тиньково, а затем перенесли в специально отстроенный храм — Рождества Христова в Ждамирово.

Храм, пришедший в ужасное состояние в советское время, восстановили. Теперь здесь женский монастырь.
Золотарёвская усадьба
Усадьба Золотарёвых является визитной карточкой Калуги. Одна из легенд гласит, что её строили аж для самой Екатерины II. Якобы усадьба должна была стать гостевым домом императрицы.

Ныне в здании усадьбы расположен Калужский областной краеведческий музей.
Но пока думали, да планировали, Екатерина успела отойти в мир иной.

Зато в усадьбе побывали другие царственные особы - Александр I и Николай I.

С 1811 года в этом доме живёт семья Ивана Максимовича Золотарёва.

Дом сделан в стиле московских усадебных особняков того периода.

В России много старинных дворцов богаче дома Золотарёва, но очень немногие дают, как этот, такое полное представление о культуре эпохи, которая взрастила Пушкина.
Инновационный культурный центр
Калужский ИКЦ — один из трех пилотных всероссийских проектов, которые первоначально носили названия ДНК (Дома Новой Культуры).

Ныне в ИКЦ проходит много мероприятий разной степени интересности.
Это творческое пространство, наполненное образовательными программами.

Здесь проходят авторские курсы по фотографии, театральная студия, студия хореографии, студия звукозаписи, мастерская керамики, проект «Точка кипения».

ИКЦ на улице Октябрьской открыли в 2017 году. Губернатор Артамонов попросил не превращать его в Дом культуры.
Китеж. Агентство недвижимости
Это одна из ведущих компаний нашего города.
Безупречная репутация Агентства недвижимости хорошо известна в Калуге.
Много лет успешно работает на рынке недвижимости и предоставляет своим клиентам весь спектр услуг, связанных с покупкой, продажей, арендой жилой и коммерческой недвижимости.

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Лаврентьевский монастырь
Согласно преданию, Свято-Лаврентьев монастырь был основан на месте деревянного храма в честь Рождества Христова, известного с XV века. Этот храм посещал праведный Лаврентий Калужский.

Восстанавливать монастырь стали в начале 90-х годов прошлого века.
В 1512 году праведный Лаврентий воодушевил калужского князя Симеона в битве против крымских татар. Тогда Калуга была спасена от разорения.

По желанию князя Симеона на месте подвигов святого возникла иноческая обитель, которая сначала называлась Рождественской, а затем Лаврентьевской. Но обитель знаменита не только святым.

Краеведы утверждают, что здесь неоднократно бывал Иоанн Васильевич Грозный. На территории Лаврентьева монастыря располагался некрополь, где были похоронены многие известные калужане, священнослужители и монашествующие, герои Отечественной войны 1812 года.

Среди них настоящая легенда - генерал Карл Багговут. Монастырь был закрыт в 1918 году. Здесь находились Калужские пехотно-командные курсы.

В мае 1920 года на его территории был размещен лагерь принудительных работ, которым ведал карательный подотдел Калужского губисполкома. Здесь содержались политические заключенные, уголовники и военнопленные.
Можайка
Урочище «Можайка» на Правом берегу - одно из легендарных и красивейших мест Калуги.

Виды на левый берег Оки с Можайки открываются потрясающие.
«Можайка» по-литовски означает «малая». Еще в средние века южная часть Калужской области принадлежала литовским племенам.

Северную часть населяли финны. Название «Ока» – обрусевшая форма финского «йоки», что означает «река».

В конце XVII века владельцем этой местности (входила в Ромодановскую волость), являлся ближайший сподвижник Петра I князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский.

В народе ее прозвали Гамаюнщина (райская вещая птица «гамаюн» - мифическая птица счастья).

Сейчас этот район Калуги активно застраивается коттеджами.
Никитин Пётр Романович (1726—1784) — легендарный калужский архитектор, почётный гражданин Калуги. В 1776 он прибыл в наш город в качестве советника наместника по архитектуре.

Многим достопримечательностям Калуга обязана именно Петру Романовичу.
В 1778 году Никитин составил регулярный план города. Никитин ввёл новую для Калуги систему застройки — по периметру кварталов.

При этом более старые здания оказывались заключёнными внутри кварталов и тем самым сохранялись.

Никитин ввёл новую для Калуги систему застройки — по периметру кварталов.
В Калуге он спланировал комплекс зданий Присутственных мест и Гостиного двора, построил Каменный мост, здание Главного народного училища, Московские ворота (не сохранились).
Ока - самая крупная река в области. В неё впадают три притока: Угра, Жиздра, Протва, а также ряд более мелких речушек.

Главная водная артерия Калуги разрезает город на две части.
Трудно переценить значение Оки для нашего города. Когда-то она была судоходной, что помогало развиваться торговле. По реке сплавляли грузы с заводов. Туристы любили кататься по ней на теплоходе «Луч».

Чего никогда не было у Оки так это набережной. Разговоры о том, что её построят ведутся много лет.

На суд общественности выносились различные проекты. Но ни один так и не был реализован.
Присутственные места
Комплекс административных зданий, с возведения которого началась застройка Калуги по «регулярному плану», разработанному архитектором Петром Никитиным. Этот ансамбль должен был стать городским центром на месте разрушенной калужской крепости. Работы по возведению Присутственных мест начались в 1780 году. Заканчивал строительство в 1809-м другой известный русский архитектор Иван Ясныгин.
Ассамблея присутственных мест начинается с площади Старый Торг.
Комплекс представляет собой П-образный ансамбль строений с соединяющими их проездными арками, обрамляющий Центральный городской парк культуры и отдыха с Троицким собором. План Присутственных мест повторяет границы и очертания Калужского деревянного Кремля, сохранявшегося до начала XVIII века. Строительство зданий обошлось городу в крупную по тем временам сумму – более 200 тысяч рублей.

Присутственные места продолжают нести свою административную службу и сейчас. В восточных корпусах располагаются Калужская духовная семинария и резиденция митрополита Калужского и Боровского Климента. Западную часть архитектурного комплекса занимает КФ МГТУ им. Баумана. В других корпусах размещаются различные административные учреждения.
Русские гвозди - это магазины строительных и отделочных материалов.
Один из самых популярных у калужан магазинов стройматериалов.
За 17 лет работы «Русских гвоздей» на строительном рынке города тысячи калужан построили и обустроили свои уютные дома и квартиры.

Но здесь есть не только все, что требуется для возведения стен и производства отделочных работ: кирпич, строительные смеси, плитка, сантехника, обои, напольные покрытия, люстры. «Русские гвозди» помогут и с обустройством приусадебного участка. Из 80 000 единиц качественного товара каждый выберет то, что нужно именно ему. Но, если вы ищете что-то совсем особенное, а этого нет в наличии – вам этот эксклюзив привезут на заказ!

Для любимых клиентов команда «Русских гвоздей» разработает дизайн интерьера, поможет в выборе товара, доставит его до места. Согласитесь, когда все можно купить и заказать на одной площадке - это так удобно!

Но все, кто делает ремонт, знают: одной только экономии времени в этом деле недостаточно. Поэтому в «Русских гвоздях» тщательно отслеживают цены и всегда предлагают конкурентную для города стоимость товаров. Постоянным клиентам дают возможность участвовать в бонусной программе «НаСТРОЕНИЕ».

Вот и в эти выходные, 25-26 августа, по случаю Дня города в магазинах «Русские гвозди» вам подарят 23%-ную скидку на весь ассортимент. С праздником, дорогие калужане!

  • ул. Грабцевское шоссе, 4Б.
    Телефон: (4842) 909-100.
  • ул. Гагарина, 8.
    Телефон: (4842) 77-00-77.

Развлекательный центр «Алекспарк» хорошо знаком многим калужанам и гостям города
РЦ «Алекспарк» - одно из самых лучших мест Калуги для детей.
«Алекспарк» - это идеальная площадка для организации семейного отдыха, проведения детских дней рождения от 2-х до 12 лет, выпускных детских садов и 4-х классов, новогодних утренников, а также тимбилдингов!

На площади 500 квадратных метров расположено более 30 игровых автоматов, лазертаг-арена, 5D-кинотеатр, интерактивная танцевальная комната и детская мягкая зона! Родителей ждут ароматное кофейное меню вместе с бесплатным wi-fi и гостеприимные мягкие диваны, на которых они отдыхают во время детских игровых программ. Аниматоры и команда РЦ «Алекспарк» хотят, чтобы за два часа игровой программы отдохнули не только дети, но и родители! Ждём в гости по адресу К. Либкнехта, 29, тел. 59-35-11.

В двух шагах от РЦ «Алекспарк» находится каток «Любимый» - крытая ледовая арена площадью 1800 м2. Открытие сезона 2018/2019 состоится 12 октября. Гостей ждут бесплатные тематические праздники, мастер-классы, бесплатные занятия с профессиональным тренером и обновленное кафе «Варежка».

Следите за акциями и программой мероприятий:

Стоматологическая клиника «Нью Смайл» - одна из лучших стоматологий в Калуге! В клинике представлены все виды современных стоматологических услуг:

Стоматологическая клиника «Нью Смайл» работает без выходных.

  • Профилактика кариеса и заболеваний десен, герметизация фиссур и имплантация эмали
  • Профессиональная гигиена
  • Отбеливание зубов
  • Детская стоматология
  • Ортодонтия, лечение на брекетах
  • Лечение кариеса и его тяжелых осложнений(пульпит и периодонтит) с дентальным микроскопом
  • Эстетические реставрации керамическими винирами и вкладками
  • Имплантация и протезирование на имплантатах
  • Цифровая диагностика
  • Компьютерная анестезия

В 2018 году клиника «Нью Смайл» получила статус партнерства с ведущей мировой компанией Nobel Biocare по имплантации!

Клиника «Нью Смайл» так же является референс-стоматологией немецкой компании KaVo-лидер по производству оборудования!

Дентальный микроскоп Leica помогает в лечении сложных клинических случаев!
Безупречный, тщательный контроль над стерилизацией инструментария производится на лучших автоклавах Melag!

Коллегиальный междисциплинарный подход к каждому пациенту!Профессиональное, бережное отношение к здоровью Ваших зубов!

«Нью Смайл» находится в центре Калуги по адресу ул. Суворова,77
Тел: 8(910)-047-00-07, 74-24-80, 74-24-82
Инстаграм: @NewSmile_Kaluga
Театралка
Неофициальное название улицы Театральной – одной из немногих в Калуге, на которой ещё сохранилась атмосфера старины. Улица появилась в XVIII веке, и называлась она тогда Облупской или Облупой, что означает кабак. На ней было множество питейных заведений и притонов, поэтому здесь чаще, чем на других улицах, происходили убийства и ограбления.
Власти грозятся сделать Театралку полностью пешеходной улицей по аналогии со Старым Арбатом в Москве.
Позже Облупскую переименовали в Кутузовскую – в честь 100-летия Отечественной войны 1812 года. С 1927-го по 1961-й улица носила имя Ленина и только в начале 60-х прошлого столетия стала называться Театральной.

В 2009 году улица была отреставрирована, после чего часть её до пересечения с Дзержинкой стала пешеходной. При реконструкции калужский Арбат (так горожане называют этот отрезок) лишился больших деревьев, которые, как оказалось позже, были здоровыми. В 2012 году на их месте высадили 12 клёнов. Прижились не все деревья.

Одной из достопримечательностей пешеходной части Театралки является так называемый «Нулевой километр» – знак, окружённый реконструированным фрагментом мостовой XIX века, который был найден при проведении реставрационных работ.

Унтилов Александр Яковлевич
Ветеран Великой Отечественной войны, председатель городской ветеранской организации, Почётный гражданин Калуги. Александр Яковлевич участвовал в обороне Москвы, в Курской битве, в освобождении Белоруссии, Прибалтики, сражался в восточной Пруссии – дошёл до Кёнигсберга. Победу встретил на Дальнем Востоке.
Александр Яковлевич личность для Калуги знаковая. О нём смело можно говорить как о явлении, как о человеке-легенде. 25 апреля 2018 года ему исполнилось 99 лет.
По орденам и медалям на его военном кителе можно изучать историю Второй мировой войны.

Награждён в числе прочего:

  • орденом Отечественной войны 1-й степени (1985)
  • орденом «Красной звезды» (1944)
  • медалью «За оборону Москвы» (1944)
  • знаком Отличник железнодорожных войск (1942).
В 2015-м на его кителе появилась юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Награду Александру Унтилову в Георгиевском зале Кремля вручил лично президент России Владимир Путин.

Несмотря на почтенный возраст, Александр Яковлевич ведёт активный образ жизни: встаёт рано, каждый день делает зарядку, вкусной еде предпочитает полезную, не употребляет в пищу соль и сахар, не курит, пьёт в меру.

- Вести здоровый образ жизни может каждый, - считает Унтилов. — Лишний час не полежи в кровати, а пройдись пешком.
Факелоносец
Бронзовая скульптура Легкоатлета с факелом в руке, подаренная калужанам в честь Дня города в 2013 году. Установили её на месте бывшей «губернаторской клумбы» на пересечении улиц Баумана и Пушкина. Правда, толком разглядеть подарок не удалось, так как сразу после монтажа фигуры её закутали в целлофан.
Приключения факелоносца в Калуге закончились на Правобережье.
В День города долгожданной презентации скульптуры не произошло. О причинах городские власти не распространялись.

Но рассказывают, что изначально скульптор представил Факелоносца древнегреческим атлетом в костюме Адама. Нашлись, однако, бдительные граждане-пуритане, которые решили: негоже мужчине демонстрировать «срамные» части тела миру, тем более что рядом находятся православные храмы. Поэтому была дана срочная команда: «надеть» на скульптуру «трусы».

Потом презентации ждали в октябре 2013-го. Но – увы. Поговаривают, что власти испугались конфликта с Олимпийским комитетом, с которым не согласовали вопрос использования изображения олимпийского факела.

В запелёнутом состоянии, напоминающий огромный указующий перст, устремлённый в небо, Факелоносец простоял 322 дня, пока 17 июня 2014 года бедолагу-спортсмена не депортировали на новое место жительства - к ДЮСШ «Космос».
Хлебокомбинат Калуги
На этом предприятии с 1936 года выпускают качественный хлеб, который стал одним из символов нашего города.
То, что сегодня этот хлеб - на вашем столе, - тоже свидетельство его качества!
В июне 1961-го по случаю приезда в Калугу Юрия Гагарина работники хлебокомбината испекли каравай, которым и встречали космонавта № 1. В 1970-е, во время съемок фильма «Белый Бим Чёрное ухо», актёр Вячеслав Тихонов просил регулярно привозить ему чёрный хлеб местного хлебокомбината, чтобы прочувствовать атмосферу нашего города.

На Калужском хлебокомбинате образца 2018 года умело сочетают традиции правильного хлебопечения и современные технологии. Главный принцип, которым руководствуются хлебопеки: «Хлеб должен быть не только вкусным, но и полезным!»

Сегодня здесь выпускают более 90 наименований хлебобулочных изделий. Особое внимание уделяется продукции лечебно-профилактического и функционального назначения. Выпускают изделия с отрубями, злаками, полезной для нашего пищеварения лактулозой.

Постоянно расширяется ассортимент хлеба, обогащенного витаминами группы В, йодированным белком, так необходимым жителям регионов с дефицитом йода.

Качество этого хлеба подтверждено многократными победами в конкурсах регионального и федерального значения: «Калужский бренд», «Калужская осень», «Покупаем калужское».

На Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ-2014» его назвали лучшим поставщиком продовольственных товаров для государства 2013 года. (Основные объемы хлебобулочной продукции поступают в бюджетные учреждения именно из Калужского хлебокомбината.)
Циолковский Константин Эдуардович.
Великий русский и советский учёный-самоучка, изобретатель, школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики. В Калуге прожил с 1892 года и до самой смерти в 1935-м. Именно здесь учёный написал свои главные труды по космонавтике, теории реактивного движения, космической биологии и медицине. Также им была продолжена работа над теорией металлического дирижабля.
Кто-то из калужан не знает кто такой Константин Эдуардович? Не смешите мои подковы! (с)
В нашем городе Циолковский создал и свои основные философские работы. В частности, им была сформулирована философия монизма, а также написаны статьи о видении идеального общества будущего.

Самые знаменитые цитаты нашего великого земляка:

  • «Невозможное сегодня станет возможным завтра»
  • «Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели»
  • «Каждое существо должно жить и думать так, как будто оно всего может добиться рано или поздно»
  • «Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют такую смелость, но это очень драгоценное свойство людей»
Человек и труд
Это официальное название памятника рабочему, расположенному на пятачке площади Московской. Он был открыт 3 ноября 1977 года в честь 60-й годовщины Октябрьской революции. В Калуге памятник более известен как «Пашка из «Ромашки».
Многое в городе меняется, но Пашка из "Ромашки" остается.
Причин, по которой он получил такую кличку, две. Первая – нелепые пропорции, из-за которых кажется, что рабочий пьян в хлам.

Вторая – на месте, где сейчас стоит ТРЦ «Московский», ранее располагалось кафе «Ромашка» – популярнейшее у рабочего класса питейное заведение.

Время от времени «Пашку» пытаются сместить с его «пьедестала». Одну из таких попыток предпринимал, например, бывший главный архитектор Калуги Евгений Голышев. Он предлагал передвинуть рабочего к ДК КТЗ.

- Я не знаю, с какой больной головы отливали этого рабочего, у которого разные руки, разные ноги, - заметил однажды Голышев, - но каждый раз, когда прихожу к себе в кабинет и смотрю на него, у меня надолго портится настроение.

Впрочем, главные архитекторы Калуги приходят и уходят, а «Пашка из «Ромашки» стоит на своём прежнем месте.
Шарик
Так калужане ласково называют скульптурно-архитектурный комплекс, посвящённый 600-летию Калуги. Он находится на въезде в город со стороны улицы Гагарина. Автор монумента – известный советский и российский скульптор Л.Е. Кербель. Строительство комплекса началось в 1971 году и продолжалось 6 лет. Торжественное открытие памятника состоялось 29 октября 1977 года.
Многое в городе меняется, но Пашка из "Ромашки" остается.
В состав ансамбля входят пять больших бронзовых рельефов, установленных вдоль улицы Гагарина, на которых запечатлены наиболее яркие фрагменты из истории Калуги. У подножия лестницы расположен куб с изображением учёного К.Э. Циолковского. Самым высоким сооружением является 50-метровая стела.

На отметке 18 метров находится фигура головы первого Космонавта в гермошлеме. У основания стелы расположено изображение земного шара.

В основание площадки монумента заложили капсулу с письмом в будущее – калужанам, которые будут жить в нашем городе в 2071 году. Однако в лихие 90-е капсула с посланием была украдена.
Щавеля
Именно так в простонародье назывался магазин Александра Шевырёва – Шевыля, которое затем трансформировалось в «щавеля». Магазин располагался в Татариновом переулке. Ныне это улица Рылеева.
Теперь на месте дома Шевырёва продуктовый магазин и фитнес-клуб
В магазине продавали буквально всё: от продуктов до гвоздей. Говорят, продуктами торговали только свежими. Плохие скармливали поросятам, курам и индюкам.

Однажды в помойную яму сбросили бочку испорченной вишни, которая к тому времени забродила. Индюки, наклевавшись её, опьянели, и, повалившись на землю, крепко уснули.

Шевырёв, увидев, что индюки «все как один издохли», приказал прислуге обчистить их и перьями набить подушки.

Дом Шевырёва простоял до 1975 года, потом его снесли.
Электростанция
Первая городская электростанция была запущена в эксплуатацию в январе 1913 года. Её торжественное открытие состоялось 16 апреля того же года. Станция находилась на улице Кирова, которая тогда носила название Садовой.
Теперь на месте этого здания стоит банк и жилой дом.
ГЭС сразу стала объектом повышенного внимания со стороны горожан. В одном из своих номеров за 2013 год газета «Калужский курьер» писала, что по вечерам вокруг здания станции собирается «толпа любопытных горожан».

Изначальная мощность первой городской электростанции составляла всего 300 кВт. С её появлением жизнь калужан изменилась: электричество пришло в их дома, началось электроосвещение улиц. Так, уже в 1913 году станция снабжала электроэнергией 78 дуговых фонарей уличного освещения и 635 ламп накаливания. Калужская ГЭС оставалась единственным источником электроэнергии в городе до ноября 1929 года.

Здание электростанции было снесено в 2004 году.
Юбилейный
Магазин промышленных товаров, расположенный на первом этаже одного из жилых домов на площади Победы. Здание было построено в конце 60-х – начале 70-х годов XX столетия. Примерно тогда же открылся и магазин.
Этот магазин - образец постоянства.
Его уникальность заключается в том, что он ни разу за всю историю своего существования не менял названия.

Более того – там, кажется, никогда не менялся и формат торговли.

Многие посетители, рождённые в СССР, говорят, что приходя в «Юбилейный», у них возникает ощущение, будто они попали в своё советское прошлое.
Яченское водохранилище
Находится в западной части Калуги, в устье реки Яченки. У него есть второе – неофициальное – название: «калужское море». Длина водоёма составляет примерно 2,5 км, ширина – 800 м, глубина – 7 м. Водохранилище было построено к летней Олимпиаде 1980 года для проведения спортивных состязаний.
Водохранилищу пророчат большое будущее.
С этим местом связано много мифов и легенд. Согласно одной из них, во время Великой Отечественной войны на месте водоёма якобы размещалось немецкое кладбище, на котором фашисты по время оккупации Калуги хоронили своих погибших.

При строительстве водоёма кладбище затопили. Впрочем, документального подтверждения эта версия не имеет.

Сейчас «калужское море» используется для занятий водными видами спорта. Возможно, в 2019 году на набережной водохранилища начнутся работы по созданию здесь зоны отдыха.
над материалом работали
Оксана КОЛОСОВА и Елена ФРАНЦУЗОВА.
С Днем рождения любимого города, друзья!