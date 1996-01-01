Калуга от А до Я

Можно заниматься в просторном тренажерном зале с оборудованием от ведущих мировых производителей, современной вентиляцией и кондиционированием воздуха, в большой кардиозоне с панорамным остеклением, в зоне единоборств (татами, ринг для бокса, ринг для ММА), не забывая при этом периодически проходить фитнес-тестирование на аппарате InBody 770.
Здесь можно расслабляться в 25-метровом бассейне с современной системой очистки воды, в банном комплексе (хамам, сауна, соляная комната), в солярии и салоне красоты SPAтмосфера (комплексные программы по уходу за волосами, лицом и телом).
Участвовать в различных групповых программах в залах с профессиональным оборудованием, отдыхать в кафе-баре (разнообразное меню, кислородные и протеиновые коктейли, чайная карта), а юным гостям – посещать детский клуб, спортивные и развивающие программы для детей.
Кстати, для маленьких калужан в «Атмосфере» вскоре появится еще много интересного. Презентация новых направлений, на которую могут прийти все желающие, состоится уже 9 сентября в 10:00. Детей и их родителей порадуют концертная программа и открытые мастер-классы по направлениям: каратэ-до, смешанные единоборства, кикбоксинг, детская хореография, цирковая студия. Можно будет пообщаться с инструктором и сразу же записаться в группу.
Фитнес-клуб «Атмосфера» расположен по адресу: ул. Генерала Попова, 15.Телефон: +7 (4842) 926-606.Е-mail: info@atmosphere-club.ruСайт: atmosphere-club.ru