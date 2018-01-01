14 июня стартует главное спортивное событие этого года - Чемпионат мира по футболу - 2018. Он завершится финалом, который состоится 15 июля. Калуге тоже удалось приобщиться к этому событию. Как известно, в нашем городе расположилась сборная Сенегала и её игроки уже заявили, что намерены задержаться в Калуге как можно дольше.
А мы тем временем озаботились одним из главных вопросов, который волнует калужан в преддверии крупных спортивных событий - где посмотреть игры?
Специально для тех, кто любит смотреть футбол в компаниях под кружечку- другую разного вкусного, мы составили ТОП кафе и ресторанов Калуги, где смотреть матчи ЧМ-2018 особенно приятно и комфортно.