ЧМ-2018 в Калуге
ТОП кафе, баров и ресторанов Калуги, где футбол смотреть особо приятно и комфортно
14 июня стартует главное спортивное событие этого года - Чемпионат мира по футболу - 2018. Он завершится финалом, который состоится 15 июля. Калуге тоже удалось приобщиться к этому событию. Как известно, в нашем городе расположилась сборная Сенегала и её игроки уже заявили, что намерены задержаться в Калуге как можно дольше.

А мы тем временем озаботились одним из главных вопросов, который волнует калужан в преддверии крупных спортивных событий - где посмотреть игры?

Специально для тех, кто любит смотреть футбол в компаниях под кружечку- другую разного вкусного, мы составили ТОП кафе и ресторанов Калуги, где смотреть матчи ЧМ-2018 особенно приятно и комфортно.
Hubble Bar: напиток чемпиона в подарок!
Hubble Bar отеля Four Points by Sheraton Kaluga приглашает всех любителей футбола на прямые трансляции матчей FIFA 2018. Насладитесь игрой любимой команды и сытными закусками с ароматным пенным в компании близких людей.

Вас ждут:
  • Снеки к напиткам в подарок
  • Бесплатный бильярд
  • Уютная дружеская атмосфера
  • Авторские коктейли

И самое интересное: если Вы угадаете счет матча до его начала, то Вы получите напиток чемпиона в подарок!



Наши контакты
ул. Академика Королева, 16
тел. 8 (4842) 50-00-00
Сайт fourpointskaluga.ru
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Драйв-кафе «... до 16 и старше»
Чего только не было на нулевом этаже здания на Ленина, 51, которое находится в списке памятников архитектуры, а в народе именуется не иначе как «дом с колоннами»! Во времена СССР здесь располагалось бомбоубежище, в 90-х - студенческая столовая.

Футбол в этом помещении смотрят уже лет 10 - еще с тех пор, как здесь открылось кафе «Будь готов». Так что место, можно сказать, «намоленное». А теперь ежедневно в гости ждет калужан не менее ностальгическое кафе - «... до 16 и старше». Новое заведение, открывшееся на этом месте, - это, конечно, не пивная для фанатов, а кафе, в меню которого есть и бургеры, и паста, и большой выбор наивкуснейших десертов. Для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки, - китайский чай, бразильский кофе. Выбор пенных напитков тоже немаленький.

Днем «... до 16 и старше» - кафе, куда на бизнес-ланчи сбегаются обитатели окрестных офисов – это та часть, которая «до 16». А вот «и старше» начинается вечером, когда в кафе разворачивается разнообразная программа - от квартирников до кинопросмотров. Тут регулярно выступают звезды андеграундной сцены из Калуги и Москвы. Например, на следующий день после начала чемпионата в кафе с акустическим концертом выступит столичный поэт и музыкант Саша Космос.

Дружелюбный и приветливый персонал, вместительные столики и сразу два больших экрана для просмотра матчей... Словом, «... до 16 и старше» подойдет и чтобы поужинать, и чтобы поболеть за любимую команду.

Цены вполне демократичные, а по ряду позиций - так и просто низкие. К тому здесь ежедневно проходят акции «3=2», предоставляются скидки по студенческим билетам. А на время чемпионата мира по футболу за каждый гол сборной России хозяин ставит всем гостям бокал пенного напитка. Будем надеяться, что проставляться ему придется часто!

Наши контакты
ул. Ленина, д. 51 (здание с колоннами).
Телефон: +79107057629

Режим работы:
Пн-Чт: 12:00-00:00
Пт: 12:00-03:00
Сб: 15:00-03:00
Вс: 15:00-01:00

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«Обершвайн»: трансляции во все дни игр
Футбольный матч — отличный повод собраться с друзьями и разделить яркие эмоции с такими же любителями игры. Как сделать этот момент ещё ярче? Правильно подобрать место для встречи! Где будет большой экран, пиво, закуски, единомышленники и атмосфера чемпионата.

Всё это предлагает своим посетителям ресторан «Обершвайн»! В дни матчей на больших экранах будут проходить прямые трансляции матчей. А широкий ассортимент блюд и напитков сможет удовлетворить даже самого взыскательного гостя. Дружеская и душевная атмосфера заведения дополнит спектр ярких эмоций.
Наши контакты
улица Плеханова, 48/8, на первом этаже ТРЦ «Сити».

Вы можете заранее забронировать столик для себя и своих друзей по телефону:
+7 (4842) 79-02-65.

Сайт: oberschwein.ru
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