Чего только не было на нулевом этаже здания на Ленина, 51, которое находится в списке памятников архитектуры, а в народе именуется не иначе как «дом с колоннами»! Во времена СССР здесь располагалось бомбоубежище, в 90-х - студенческая столовая.



Футбол в этом помещении смотрят уже лет 10 - еще с тех пор, как здесь открылось кафе «Будь готов». Так что место, можно сказать, «намоленное». А теперь ежедневно в гости ждет калужан не менее ностальгическое кафе - «... до 16 и старше». Новое заведение, открывшееся на этом месте, - это, конечно, не пивная для фанатов, а кафе, в меню которого есть и бургеры, и паста, и большой выбор наивкуснейших десертов. Для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки, - китайский чай, бразильский кофе. Выбор пенных напитков тоже немаленький.



Днем «... до 16 и старше» - кафе, куда на бизнес-ланчи сбегаются обитатели окрестных офисов – это та часть, которая «до 16». А вот «и старше» начинается вечером, когда в кафе разворачивается разнообразная программа - от квартирников до кинопросмотров. Тут регулярно выступают звезды андеграундной сцены из Калуги и Москвы. Например, на следующий день после начала чемпионата в кафе с акустическим концертом выступит столичный поэт и музыкант Саша Космос.



Дружелюбный и приветливый персонал, вместительные столики и сразу два больших экрана для просмотра матчей... Словом, «... до 16 и старше» подойдет и чтобы поужинать, и чтобы поболеть за любимую команду.



Цены вполне демократичные, а по ряду позиций - так и просто низкие. К тому здесь ежедневно проходят акции «3=2», предоставляются скидки по студенческим билетам. А на время чемпионата мира по футболу за каждый гол сборной России хозяин ставит всем гостям бокал пенного напитка. Будем надеяться, что проставляться ему придется часто!



