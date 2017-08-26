Ищем журналиста

Я вам полностью подхожу. Куда бечь?

К нам в редакцию. Но предварительно позвоните, чтобы назначить время собеседования, а еще лучше пришлите резюме на e-mail. Их сами найдете? Нет? Тогда, может, не так уж вы нам и подходите, как вы думаете? :)

