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Ищем журналиста
Агентству «Комсомольская правда – Калуга» для работы в газете «Калужский перекрёсток» и на сайте www.kp40.ru требуется корреспондент.
FAQ на заданную тему
Что надо делать?
  • Писать репортажи с мест событий, интервью и аналитические материалы социальной тематики, публицистику.
  • Снимать фото и видео на смартфон, видео- и фотокамеру.
А что требуется от меня?
  • Небезразличие к проблемам города.
  • Искреннее желание помочь простым людям. Здоровое, не гипертрофированное чувство справедливости.
  • Коммуникабельность. Высокая работоспособность и ещё большая стрессоустойчивость. Отсутствие чувства юмора.
  • Умение читать между строк и мелким шрифтом.
  • Честность. Начитанность. Любознательность. Наглость. Смелость.
  • Умение искать и находить информацию, интересные темы и интересных людей, грамотно формулировать мысли. Не стесняться задавать нестандартные вопросы.
  • Умение лаконично и интересно, без искажения фактов, излагать на письме увиденное, подслушанное, выведанное.
Что мне за это будет?
  • оклад + гонорар
  • всего от 20 000 рублей и более в зависимости от полноты набора качеств, перечисленных в предыдущем пункте (про чувство юмора мы, кстати, пошутили).
  • полный соцспакет
  • чувство удовлетворения
Я вам полностью подхожу. Куда бечь?
К нам в редакцию. Но предварительно позвоните, чтобы назначить время собеседования, а еще лучше пришлите резюме на e-mail. Их сами найдете? Нет? Тогда, может, не так уж вы нам и подходите, как вы думаете? :)