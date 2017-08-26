Ищем журналиста

Умение искать и находить информацию, интересные темы и интересных людей, грамотно формулировать мысли. Не стесняться задавать нестандартные вопросы.
Умение лаконично и интересно, без искажения фактов, излагать на письме увиденное, подслушанное, выведанное.
Что мне за это будет?
оклад + гонорар
всего от 20 000 рублей и более в зависимости от полноты набора качеств, перечисленных в предыдущем пункте (про чувство юмора мы, кстати, пошутили).
полный соцспакет
чувство удовлетворения
Я вам полностью подхожу. Куда бечь?
К нам в редакцию. Но предварительно позвоните, чтобы назначить время собеседования, а еще лучше пришлите резюме на e-mail. Их сами найдете? Нет? Тогда, может, не так уж вы нам и подходите, как вы думаете? :)